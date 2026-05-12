Κάτω Πατήσια: Φωτιά σε σούπερ μάρκετ – Επι τόπου η Πυροσβεστική, δεν απειλούνται κατοικίες

Πυρκαγιά ξέσπασε το βράδυ της Δευτέρας σε σούπερ μάρκετ στα Κάτω Πατήσια, προκαλώντας κινητοποίηση της Πυροσβεστικής. Η φωτιά εκδηλώθηκε σε ισόγειο κατάστημα, στην περιοχή των οδών Στρατηγού Καλλάρη και Λιοσίων.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δεν υπάρχουν αναφορές για εγκλωβισμένους. Η Πυροσβεστική αναφέρει ότι οι όροφοι πάνω από το κατάστημα δεν κατοικούνται, ενώ οι Αρχές εκτιμούν ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κίνδυνος επέκτασης της φωτιάς σε διπλανές κατοικίες ή άλλα κτίρια της περιοχής.

Στο σημείο επιχειρούν 15 πυροσβέστες με τέσσερα πυροσβεστικά οχήματα. Οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής προσπαθούν να θέσουν υπό έλεγχο τη φωτιά στο κατάστημα και παραμένουν στο σημείο μέχρι την πλήρη κατάσβεσή της.

Τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς αναμένεται να διερευνηθούν μετά την ολοκλήρωση της επιχείρησης κατάσβεσης.