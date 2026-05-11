Kαλλιθέα: Νέο βίντεο με την 43χρονη γυναίκα να τρέχει να σωθεί τραυματισμένη

Επιμέλεια: Σταύρος Ιωακείμ

Κοινωνία

Καλλιθέα, Πυροβολισμοί
Προσθέστε το enikos.gr στην Google

Αντιμέτωπος με βαριά ποινική δίωξη βρίσκεται ο άντρας που άρπαξε ένα ούζι και τραυμάτισε γυναίκα σε μπαρ στην Καλλιθέα, με βίντεο ντοκουμέντο μετά την επίθεση να προκαλεί σοκ.

Στο συγκλονιστικό βίντεο που έφερε στο φως της δημοσιότητας το Star, αποτύπωνεται η αγωνία της γυναίκας να σωθεί. Ελάχιστα λεπτά πριν ο 58χρονος την πυροβόλησε με το ούζι, με τη σφαίρα να τη βρίσκει στον λαιμό.

Στη συνέχεια βγήκε από το κλαμπ μαζί με έναν άντρα, ο οποίος κάθεται στη θέση του οδηγού και την ίδια να τρέχει προς τη θέση του συνοδηγού, κρατώντας το λαιμό της στο σημείο που τραυματίστηκε.

Η γυναίκα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο και ο δράστης συνελήφθη λίγη ώρα μετά.

Την Τετάρτη θα απολογηθεί για δύο κακουργήματα και πέντε πλημμελήματα. Ανάμεσα στις κατηγορίες και αυτό της απόπειρας ανθρωποκτονίας.

Στο ανακριτικό γραφείο πάντως εμφανίστηκε ψύχραιμος, ενώ έκρυβε τις χειροπέδες με ένα μπουφάν.

Το χρονικό της επίθεσης στην Καλλιθέα

Όλα συνέβησαν το πρωί της Κυριακής, όταν, σύμφωνα με στοιχεία της δικογραφίας, ο 58χρονος που φέρεται να ήταν υπό την επήρεια ιδιαίτερα μεγάλης ποσότητας αλκοόλ, εμποδίστηκε από το θύμα και τον σύντροφο της, ιδιοκτήτες του καταστήματος, να εισέλθει στον χώρο.

Εκείνος θυμωμένος πήγε στο αυτοκίνητο του, πήρε το όπλο και πυροβόλησε την 43χρονη γυναίκα.

Μοιράσου το:

Προσθέστε το enikos.gr στην Google
σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

ΕΣΥ: Επεκτείνεται για έναν ακόμη χρόνο το πρόγραμμα απασχόλησης 500 τραυματιοφορέων

Η επιστήμη του έρωτα: 5 σημάδια που δείχνουν ότι ερωτευτήκατε πραγματικά

ΕΤΑΔ: Προκήρυξη διαγωνισμών για την παραχώρηση απλής χρήσης τμημάτων αιγιαλών στη Ρόδο

Απάτες 22,8 εκατ. ευρώ μέσω καρτών – Αποκαλυπτικά στοιχεία

Το Netflix φαίνεται να βρίσκει επιτέλους τον δρόμο του στο gaming

Κουίζ: Πόσο καλά γνωρίζετε την ελληνική μυθολογία; Μπορείτε να κάνετε το 3 στα 3;
περισσότερα
00:30 , Τρίτη 12 Μαΐου 2026

Κρήτη: Νέα επιχείρηση εντοπισμού και διάσωσης μεταναστών ανοιχτά της Γαύδου

Στους 588 ανέρχεται ο αριθμός των μεταναστών που έχουν φτάσει στην Κρήτη μέσα σε δύο ημέρες, μ...
00:00 , Τρίτη 12 Μαΐου 2026

Κεφαλονιά: Ολοκληρώθηκε επιχείρηση διάσωσης 60χρονου Βρετανού πεζοπόρου στα Κουλουράτα

Επιχείρηση εντοπισμού και απεγκλωβισμού ενός 60χρονου Βρετανού πεζοπόρου πραγματοποιήθηκε χθες...
23:20 , Δευτέρα 11 Μαΐου 2026

Ηράκλειο: «Την πέταξε, γύρισε και την χτύπησε» λέει η αδελφή της 28χρονης μητέρας – Την Τρίτη η απολογία του συζύγου της

Σοκ προκαλούν τα φωτογραφικά ντοκουμέντα με την 28χρονη μητέρα να βρίσκεται αιμόφυρτη στην άκρ...
22:44 , Δευτέρα 11 Μαΐου 2026

Συνελήφθησαν 8 άτομα για τη ληστεία σε τράπεζα με λεία 200.000 ευρώ στην Τιθορέα – Εντοπίστηκε βαρύς οπλισμός

Στη σύλληψη 8 ατόμων για τη ληστεία σε τράπεζα στην Κάτω Τιθορέα το πρωί της Δευτέρας (11/5), ...
MUST READ

Δολοφονία στην Κρήτη: «Αν είχα 1.000 σφαίρες, θα του τις “έριχνα”» είπε ο 54χρονος δράστης – Η χάρη που ζήτησε από τους αστυνομικούς

LIVE – 70η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

«Χαμόγελο του Παιδιού» στο enikos.gr για τον πατέρα που βιντεοσκόπησε στο TikTok τον γιο του να πυροβολεί: 60% αύξηση των αναφορών παραβατικότητας ανηλίκων μέσω social media