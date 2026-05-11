Χατζηβασιλείου: Η Τουρκία έχει ενοχληθεί από τις επιλογές της Ελλάδας – Η εθνική νομοθέτηση δεν παράγει διεθνή έννομα αποτελέσματα

Επιμέλεια: Σταύρος Ιωακείμ

Πολιτική

Τάσος Χατζηβασιλείου
«Η Τουρκία έχει ενοχληθεί από τις νόμιμες επιλογές που έχει κάνει η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη για να θωρακίσει το ελληνικό εθνικό συμφέρον και αντιδρά», τόνισε ο βουλευτής Σερρών και Γραμματέας Διεθνών Σχέσεων και Ε.Ε. της ΝΔ, κ. Τάσος Χατζηβασιλείου, μιλώντας στο OPEN το πρωί της Δευτέρας, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι οι κινήσεις της Άγκυρας δεν παράγουν διεθνή έννομα αποτελέσματα.

Ο κ. Χατζηβασιλείου σημείωσε ότι η Άγκυρα εξέφρασε ενόχληση για τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό, για τα θαλάσσια πάρκα, για τις σχέσεις της Ελλάδας με το Ισραήλ, τη Γαλλία και τις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς και για την παρουσία της Chevron νοτίως της Κρήτης. Πρόσθεσε, ακόμη, ότι η Τουρκία ενοχλήθηκε και από την απόφαση της Υπουργού Παιδείας, Σοφίας Ζαχαράκη, να διδαχθεί στα σχολεία η ιστορία της Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου, της Μικράς Ασίας και της Ανατολικής Θράκης.

Στο ίδιο πλαίσιο, υπογράμμισε ότι η Τουρκία οφείλει να εξηγήσει τη διεθνή βάση νομοθέτησης, από τη στιγμή που δεν έχει κυρώσει το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας. Όπως είπε, «οποιαδήποτε εθνική νομοθεσία που δεν είναι συμβατή με το Διεθνές Δίκαιο δεν παράγει διεθνή έννομα αποτελέσματα, ακόμη κι αν απευθύνεται στο εσωτερικό ακροατήριο και παράγει πολιτικές εντυπώσεις στο εσωτερικό της χώρας». Τόνισε, μάλιστα, ότι εφόσον η Τουρκία επιθυμεί να λύσει τη διαφορά με την Ελλάδα, «πρέπει να αποδεχθεί ότι μόνο το Διεθνές Δίκαιο μπορεί να ορίζει τις θαλάσσιες ζώνες». Προειδοποίησε δε ότι, αν επιχειρήσει να παρενοχλήσει την Ελλάδα στο πεδίο, η απάντηση της κυβέρνησης θα είναι, όπως είπε, ξεκάθαρη και σαφής.

Αναφερόμενος στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο κ. Χατζηβασιλείου επανέλαβε ότι είναι απολύτως προετοιμασμένος και ότι διαθέτει όλες τις απαντήσεις, εκφράζοντας τη βεβαιότητα ότι η υπόθεση θα κλείσει, όπως προβλέπει το κράτος δικαίου. Όπως ανέφερε, σέβεται απολύτως τόσο την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία όσο και την ελληνική εισαγγελική αρχή, ωστόσο, διαβάζοντας τη δική του δικογραφία, διαπιστώνει ρητή αναφορά ότι «δεν υπάρχει ούτε καν απόπειρα αδικήματος από την πλευρά του σε βάρος ευρωπαϊκών συμφερόντων». Για τον λόγο αυτό, όπως είπε, ζήτησε να αρθεί η ασυλία του, παρότι δεν υπάρχει αδίκημα εις βάρος του, ώστε να παραστεί ενώπιον της ελληνικής Δικαιοσύνης και να δώσει τις εξηγήσεις που πρέπει, όχι ως εγκαλούμενος, αλλά ως πολίτης που θέλει να κλείσει η υπόθεση όπως αρμόζει σε ένα κράτος δικαίου.

Σχολιάζοντας, τέλος, το πολιτικό πεδίο, ο κ. Χατζηβασιλείου αναφέρθηκε στον Αλέξη Τσίπρα, σημειώνοντας ότι οι πολίτες θυμούνται πολύ καλά τις προεκλογικές υποσχέσεις και τις μετέπειτα επιλογές του, προσθέτοντας ότι οι Έλληνες δεν είναι λωτοφάγοι. Όπως είπε, είναι στην ευθύνη των πολιτών να επιλέξουν ποιο κόμμα και ποιος ηγέτης μπορεί να διαχειριστεί τις κρίσεις και να οδηγήσει τη χώρα με ασφάλεια και σταθερότητα στην επόμενη ημέρα, τονίζοντας παράλληλα ότι οι εκλογές θα γίνουν στην ώρα τους.

