Αναστάσης Ροϊλός: «Δεν προλαβαίνω να γίνω μπαμπάς αυτή την περίοδο – Δεν έχω αποκλείσει την πατρότητα»

Τον Αναστάση Ροϊλό υποδέχτηκε η Κατερίνα Καινούργιου στην εκπομπή της, την Δευτέρα 11 Μαΐου, τον οποίο φέτος απολαμβάνουμε στην επιτυχημένη σειρά του ALPHA «Μπαμπά σ’ αγαπώ». Ανάμεσα σε άλλα, ο ηθοποιός αναφέρθηκε στην προσωπική του ζωή, στο θέμα της πατρότητας, καθώς και στις πρόσφατες φωτογραφίες του που κυκλοφόρησαν.

Αναστάσης Ροϊλός: Ακόμα μαθαίνω πράγματα για τον εαυτό μου

Μιλώντας για το θέμα της πατρότητας, ο επιτυχημένος καλλιτέχνης εξήγησε ότι: «Δεν ξέρω πώς θα ακουστεί αυτό, μπορεί και λίγο εγωιστικό, περνάω πολύ ωραία με τα παιδιά των άλλων στην παρούσα φάση. Κατερίνα μου, δεν προλαβαίνω να γίνω μπαμπάς αυτή την περίοδο. Δεν έχω αποκλείσει την πατρότητα, όπως δεν αποκλείω τίποτα στη ζωή. Από αυτή την άποψη». 

Η απάντηση για τις πρόσφατες φωτογραφίες

Όταν ρωτήθηκε για το αν τον έφεραν σε δύσκολη θέση και τον ενόχλησαν, οι φωτογραφίες που κυκλοφόρησαν πρόσφατα, στις οποίες τον βλέπουμε με την σχέση του, ο Αναστάσης Ροϊλός απάντησε: «Με ενόχλησε, γιατί εγώ δεν το διαφήμισα, δεν έδωσα ποτέ στοιχεία, δεν δώσαμε ποτέ στοιχεία, για το πού είμαστε, έστω ότι είμαστε εδώ, αλλά δεν βγάζουμε μαζί φωτογραφία.

Αναστάσης Ροϊλός: «Δε σκέφτομαι ακόμη να γίνω μπαμπάς»

Τέλος πάντων, καταλαβαίνω ότι στη δουλειά μας είναι αδύνατο, από ένα σημείο και μετά. Όσο μπόρεσα και μπορέσαμε να το προστατεύσουμε είναι καλό. Τώρα, σίγουρα, περνάει σε μία άλλη φάση, όταν βγαίνει μία πληροφορία». 

