Κωνσταντία Χριστοφορίδου: «Έβγαλες χειροκρότημα; Μαύρο φίδι που σε έφαγε – Εγώ το έχω ζήσει πάρα πολύ»

Καλεσμένη στην εκπομπή της Φαίης Σκορδά ήταν η Κωνσταντία Χριστοφορίδου, το πρωί της Δευτέρας 11 Μαΐου. Η γνωστή ηθοποιός, κατά τη διάρκεια της παρουσίας της στο «Buongiorno», μίλησε για τις δυσκολίες που έχει αντιμετωπίσει από συναδέλφους της, στη πορεία της στην υποκριτική.

Σε ερώτηση για το αν υπήρχαν δυσκολίες στη πορεία της στη τηλεόραση, η Κωνσταντία Χριστοφορίδου απάντησε: «Στη τηλεόραση όχι. Εγώ στη τηλεόραση πέρασα υπέροχα, πάντα και παντού. Την θεωρώ και πιο δίκαιη. Στο θέατρο ζορίστηκα πάρα πολύ. Έχει να κάνει με αυτό που σας είπα πριν. Η γυναίκα ηθοποιός, στην Ελλάδα, στην κωμωδία…».

«Η κωμωδία είναι το πιο αδηφάγο είδος. Δηλαδή, στο δράμα θα πάρεις τον χρόνο σου, θα γεμίσεις δάκρυα, το λέω και σαν ηθοποιός πάνω στη σκηνή. Όχι ότι είναι εύκολο, προς Θεού, μην παρεξηγηθώ. Αλλά θέλω να σου πω ότι θα σου δώσει ο άλλος τον χρόνο να πεις… Μπορεί και να μην στο δώσει, δεν έχω κάνει, δεν ξέρω.

Η κωμωδία είναι τώρα, στο κλάσμα. Αν χάσεις αυτό το κλάσμα, έχεις χάσει το αστείο. Οπότε όταν παίζεις με τέρατα, όχι ιερά, σκέτα τέρατα, δεν θα στο αφήσουν αυτό το πράγμα», εξήγησε στη συνέχεια.

«Όταν πήρα εγώ το χειροκρότημα, έκοψε αυτή τη σκηνή»

Επιπλέον, η ηθοποιός ανέφερε ότι: «Έβγαλες χειροκρότημα; Μαύρο φίδι που σε έφαγε. Εγώ το έχω ζήσει πάρα πολύ. Η άλλη είχε το θράσος να σου λέει συνταγή μαγειρικής με ανοιχτά τα μικρόφωνα. Ότι και καλά οι άλλοι από δίπλα κάνουν μία σκηνή, που ό,τι και να κάνεις δεν σε βλέπουν εσένα. Εσύ να λες τα λόγια, να παλεύεις, και η άλλη να σου λέει “ό,τι και να κάνεις τώρα, δεν σε βλέπουν”, και να σου λέει συνταγή μαγειρικής».

«Από γυναίκες μου έχει τύχει. Και οι άνδρες, εντάξει, από τους θεωρητικά καλούς συναδέλφους, που λες ότι είναι καλό παιδί και χωρίς προώθηση. Παρ’ όλα αυτά, αυτό το φέρνει η κωμωδία και ο ανταγωνισμός, που δεν το καταλαβαίνουν.

Το παράδειγμα που έχω να σου πω είναι από άνδρα, πολύ καλό συνάδελφο και καλό παιδί, αλλά όταν πήρα εγώ το χειροκρότημα, αυτή τη σκηνή την έκοψε», σημείωσε.