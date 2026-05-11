Μπαμπά, σ’ αγαπώ: Ο Πάρης κάνει πρόταση γάμου στην Ελένη

Νάντια Ρηγάτου

Media & Τηλεοπτικά Νέα

Στο αποψινό επεισόδιο του «Μπαμπά, σ’ αγαπώ» στις 21:00 στον Alpha ο Δημήτρης αποφασίζει να ξεπεράσει τον εγωισμό του και να κυνηγήσει την Ελένη πριν να είναι αργά.

Ο Πάρης έχει πάει την Ελένη σε πριβέ εστιατόριο που έκλεισε μόνο για τους δυο τους, με σκοπό να της κάνει πρόταση γάμου ενώ οι δυνάμεις του σύμπαντος, με μεγαλύτερη απ’ όλες τον Βίκτωρα, προσπαθούν να ξυπνήσουν τον Δημήτρη να τη διεκδικήσει προτού πέσει σε ξένα χέρια. Όμως για να μάθουν ΠΟΥ γίνεται η πρόταση γάμου, θα χρειαστούν τη βοήθεια του Νίκου και της Βιργινίας.

Παράλληλα ο Ηρακλής θορυβείται όταν η οικιακή βοηθός του Ευριπίδη του αποκαλύπτει ότι ο Στέλιος έχει αρχίσει να αντιγράφει συμπεριφορές του παππού του και ο Νίκος προσπαθεί να κρύψει απ’ τη Στέλλα τις συνεδρίες που ζήτησε η ψυχολόγος να κάνουν από κοινού με τη Βιργινία, αλλά η Ζωή του χαλάει τα σχέδια.

Η Βιργινία πάλι αποφασίζει, ακολουθώντας τη συμβουλή της Σοφίας, να προσεγγίσει τον Γιάννη, τον σύντροφο της Ζωής, και να τον χρησιμοποιήσει σα σύμμαχο για να φέρει την κόρη της πίσω στο σπίτι.

Κι ενώ η Τζένη κι η Τζούλια κάνουν μάχη να πείσουν τον Ευριπίδη να υπογράψει το συμφωνητικό για να βλέπει ο Στέλιος τον μπαμπά του κάθε μέρα, μπουχτισμένος ο Ηρακλής αποφασίζουν με τον Στέλιο να πάρουν την κατάσταση στα χέρια τους και να το σκάσουν από το σπίτι.

Δείτε εδώ τα sneak:

Θα καταφέρουν ο Βίκτωρας κι ο Κώστας να βοηθήσουν τον Δημήτρη να ξεπεράσει τον εγωισμό και την ανασφάλεια του και να τον πείσουν να διεκδικήσει την Ελένη πριν εκείνη συμφωνήσει να παντρευτεί τον Πάρη;

Πόση επίδραση έχει η συγκατοίκηση του Στέλιου με τον παππού του στον χαρακτήρα του παιδιού;

Θα καταφέρουν η Τζούλια κι η Τζένη να πείσουν τον Ευριπίδη να υπογράψει; Ή οι διαπραγματεύσεις θα κλείσουν με τον Ηρακλή να παίρνει παράνομα με τον Στέλιο και πατέρα-γιο να διαλέγουν μια ζωή στην οποία θα είναι μαζί αλλά θα πρέπει να κρύβονται απ’ την Αστυνομία;

Θα βρει η Βιργινία θα βρει τρόπο να επικοινωνήσει με τον Γιάννη κι, αν ναι, θα δεχτεί εκείνος να τη βοηθήσει;

Θα επιζήσει ο Νίκος απ’ την αντίδραση της Στέλλας όταν μάθει ότι σκέφτεται ναξεκινήσει ψυχοθεραπεία με την πρώην γυναίκα του;

Οι απαντήσεις σ’ αυτά και άλλα πολλά απόψε στο νέο επεισόδιο του «Μπαμπά σ’ αγαπώ!»

Δείτε το trailer:

