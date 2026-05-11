Αίγινα: «Έκαναν 35 λεπτά να αφαιρέσουν το κομμάτι» είπε ο πατέρας του βρέφους που πνίγηκε από τσουρέκι στον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ

Νέα στοιχεία για την τραγωδία στην Αίγινα, όπου ένα βρέφος μόλις 21 μηνών έχασε τη ζωή του, όταν πνίγηκε από τροφή (τσουρέκι) έρχονται στη δημοσιότητα.

Το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της 5ης Μαΐου, όταν η μητέρα του παιδιού μετέφερε εσπευσμένα το κοριτσάκι στο Κέντρο Υγείας Αίγινας. Όπως έγινε γνωστό, το βρέφος είχε πνιγεί από κομμάτι τσουρεκιού που είχε αποφράξει την αναπνευστική του οδό.

Το βρέφος διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Τζάνειο Νοσοκομείο. Νωρίτερα, είχε μεταφερθεί από το νησί με σκάφος του Λιμενικού Σώματος και συνοδεία γιατρού. Ωστόσο, παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών στο νοσοκομείο, το 21 μηνών παιδί δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.

Για το τραγικό περιστατικό μίλησε και ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, ο οποίος επικοινώνησε με τον πατέρα του παιδιού. Σύμφωνα με όσα του μετέφερε ο πατέρας, η οικογένεια βρισκόταν σε απόσταση περίπου 500 μέτρων από το Κέντρο Υγείας. «Σε δύο λεπτά από τη στιγμή που πνίγηκε το βρέφος, η μητέρα του το μετέφερε στο κέντρο Υγείας» περιέγραψε.

Υποστήριξε ότι το ξένο σώμα αφαιρέθηκε από την αναπνευστική οδό του βρέφους έπειτα από περίπου 35 λεπτά, ενώ – όπως ανέφερε – όταν το παιδί έφτασε στο Κέντρο Υγείας είχε ακόμη τις αισθήσεις του.

Ο κ. Γιαννάκος σημείωσε ότι δεν αμφισβητούνται οι αναφορές της οικογένειας, υπογραμμίζοντας παράλληλα τις «τιτάνιες προσπάθειες» των γιατρών και του προσωπικού για να σωθεί το παιδί. Τόνισε επίσης πως τα Κέντρα Υγείας των νησιών, όπως και συνολικά οι υγειονομικές μονάδες της περιφέρειας, χρειάζονται άμεση ενίσχυση με προσωπικό και μέσα.

«Πρόκειται για ένα τραγικό συμβάν»

Ο enikos.gr, επικοινώνησε με τον κ. Γιαννάκο, ο οποίος είπε σχετικά: «Δεν αμφισβητείται η αλήθεια του πατέρα, συμβαίνει όμως αυτό. Να μην μπορεί να βγει ένα κομμάτι φαγητού. Πρόκειται για ένα τραγικό συμβάν, αλλά μπορεί να γίνει. Δεν υπάρχει ανεπάρκεια. Εξαρτάται και από το κομμάτι της τροφής. Προσπάθησαν πολύ».

