Βρετανία: Φυλάκιση 4 ετών σε βοηθό διδασκαλίας που έφτυνε και τσιμπούσε μαθητές

Κατερίνα Χαμαλέλη

Διεθνή Νέα

Η Ντανουσκά Πούλια δείχνει πώς κρατούσε τη μύτη ενός παιδιού κατά τη διάρκεια εθελοντικής κατάθεσής της. Πηγή: Αστυνομία του Κεντ.
Μια βοηθός διδασκαλίας στο Κεντ καταδικάστηκε σε τέσσερα χρόνια φυλάκισης για κακοποίηση παιδιών, αφού κρίθηκε ένοχη για περιστατικά στα οποία έφτυνε μαθητή και τσιμπούσε τη μύτη άλλου παιδιού μέσα σε σχολείο.

Η 47χρονη Ντανουσκά Πούλια, από το Άιγουεϊντ του Κεντ, καταδικάστηκε την Παρασκευή από το δικαστήριο Maidstone Crown Court για τέσσερις περιπτώσεις παιδικής κακοποίησης.

Παραδέχθηκε ότι έφτυσε παιδί

Παρότι αρνήθηκε τις κατηγορίες κατά τη διάρκεια της δίκης, η αστυνομία του Κεντ ανέφερε ότι η Πούλια είχε παραδεχθεί στους αστυνομικούς πως έφτυσε παιδί που προηγουμένως την είχε φτύσει.

Σε βίντεο από εθελοντική κατάθεσή της τον Ιούλιο του 2023, η ίδια δήλωσε:

«Ναι, έφτυσα πίσω, αλλά δεν θυμάμαι γιατί το έκανα εκείνη τη στιγμή ή τι ακριβώς συνέβη».

Πηγή: Αστυνομία του Κεντ
«Δεν την τσίμπησα πραγματικά»

Η Πούλια παραδέχθηκε επίσης ότι έπιασε τη μύτη άλλου μαθητή για να του αφαιρέσει σοκολάτα από το στόμα.

«Δεν της τσίμπησα πραγματικά τη μύτη», είπε στους αστυνομικούς, επιδεικνύοντας μάλιστα τον τρόπο με τον οποίο κρατούσε το παιδί.

Όταν ρωτήθηκε τι εκπαίδευση είχε λάβει για να εφαρμόζει τέτοια πρακτική, απάντησε: «Καμία».

Οι συνάδελφοί της την κατήγγειλαν

Η αστυνομική έρευνα ξεκίνησε αφού συνάδελφοί της κατήγγειλαν ότι χτυπούσε, τσιμπούσε και έφτυνε μαθητές σε σχολείο του Σίτινγκμπουρν μεταξύ Σεπτεμβρίου 2021 και Ιουλίου 2023.

Η Πούλια δήλωσε αθώα όταν της απαγγέλθηκαν κατηγορίες τον Δεκέμβριο του 2023, ωστόσο κρίθηκε ένοχη μετά τη δίκη που ολοκληρώθηκε τον Νοέμβριο του περασμένου έτους.

«Απέτυχε πλήρως στην ευθύνη της»

Η επικεφαλής της έρευνας, ντετέκτιβ Χόλι Κεντ, δήλωσε:

«Η Πούλια είχε αναλάβει τη φροντίδα ευάλωτων παιδιών και απέτυχε πλήρως σε αυτή την ευθύνη».

«Οι πράξεις της είχαν μακροχρόνιο αντίκτυπο στα θύματα, πολλά από τα οποία δεν μπορούσαν να μιλήσουν μόνα τους για όσα συνέβαιναν».

