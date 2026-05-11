Βρετανία: Κυρώσεις σε 12 άτομα και οργανώσεις με φερόμενους δεσμούς με το Ιράν

Κατερίνα Χαμαλέλη

Διεθνή Νέα

Ιράν, Ισραήλ, ΗΠΑ, Πόλεμος, Στενά του Ορμούζ
Η Βρετανία επέβαλε κυρώσεις σε 12 άτομα και οντότητες που φέρονται να συνδέονται με το Ιράν, κατηγορώντας τους για εμπλοκή σε «εχθρικές δραστηριότητες».

Σύμφωνα με ανακοίνωση του βρετανικού υπουργείου Εξωτερικών, οι δραστηριότητες αυτές περιλαμβάνουν τον σχεδιασμό ή την εκτέλεση επιθέσεων, καθώς και την παροχή οικονομικής στήριξης σε άτομα και ομάδες που επιδιώκουν «την αποσταθεροποίηση του Ηνωμένου Βασιλείου ή οποιασδήποτε άλλης χώρας».

Πάγωμα περιουσιακών στοιχείων και ταξιδιωτικές απαγορεύσεις

Τα μέτρα που επιβλήθηκαν περιλαμβάνουν:

  • πάγωμα περιουσιακών στοιχείων,
  • ταξιδιωτικές απαγορεύσεις,
  • απαγόρευση άσκησης διευθυντικών καθηκόντων σε εταιρείες.

Μεταξύ όσων στοχοποιούνται βρίσκονται φερόμενα μέλη και συνεργάτες του εγκληματικού δικτύου Ζινταστί, όπως το χαρακτηρίζει η βρετανική κυβέρνηση.

Η Τεχεράνη αρνείται κάθε εμπλοκή

Η Τεχεράνη αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή σε επιθέσεις ή συνωμοσίες στο Ηνωμένο Βασίλειο και σε άλλες χώρες, αναφέρει το Sky News.

19:20 , Δευτέρα 11 Μαΐου 2026

Προκαλεί ξανά ο Μίτσκοσκι: Μίλησε για «Μακεδονία» και «Μακεδόνες» σε αποκαλυπτήρια μνημείου με τον Ήλιο της Βεργίνας – ΦΩΤΟ

Σε νέα πρόκληση-παραβίαση της Συμφωνίας των Πρεσπών προχώρησε ο πρωθυπουργός της Βόρειας Μακεδ...
19:17 , Δευτέρα 11 Μαΐου 2026

Γαλλία: Δύο νεκροί και τέσσερις τραυματίες έπειτα από πυροβολισμούς στη Νίκαια – ΒΙΝΤΕΟ

Πανικός επικράτησε σε κεντρική πλατεία της Νίκαιας στη Γαλλία, όταν δύο άτομα έχασαν τη ζωή το...
18:19 , Δευτέρα 11 Μαΐου 2026

Ντόναλντ Τραμπ στο Fox News: «Εξετάζω το ενδεχόμενο να επαναφέρω το “Σχέδιο Ελευθερία” για τα πλοία στα Στενά του Ορμούζ»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε στο Fox News ότι ότι εξετάζει το ενδεχόμενο να επαν...
17:12 , Δευτέρα 11 Μαΐου 2026

Ο Τραμπ αναμένεται να ζητήσει εκ νέου στήριξη για τον πόλεμο στο Ιράν από τον Σι Τζινπίνγκ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να θέσει το ζήτημα του Ιράν στον κινέζο ομόλογό ...
