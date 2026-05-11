Βρετανία: Κυρώσεις σε 12 άτομα και οργανώσεις με φερόμενους δεσμούς με το Ιράν

Η Βρετανία επέβαλε κυρώσεις σε 12 άτομα και οντότητες που φέρονται να συνδέονται με το Ιράν, κατηγορώντας τους για εμπλοκή σε «εχθρικές δραστηριότητες».

Σύμφωνα με ανακοίνωση του βρετανικού υπουργείου Εξωτερικών, οι δραστηριότητες αυτές περιλαμβάνουν τον σχεδιασμό ή την εκτέλεση επιθέσεων, καθώς και την παροχή οικονομικής στήριξης σε άτομα και ομάδες που επιδιώκουν «την αποσταθεροποίηση του Ηνωμένου Βασιλείου ή οποιασδήποτε άλλης χώρας».

Πάγωμα περιουσιακών στοιχείων και ταξιδιωτικές απαγορεύσεις

Τα μέτρα που επιβλήθηκαν περιλαμβάνουν:

πάγωμα περιουσιακών στοιχείων,

ταξιδιωτικές απαγορεύσεις,

απαγόρευση άσκησης διευθυντικών καθηκόντων σε εταιρείες.

Μεταξύ όσων στοχοποιούνται βρίσκονται φερόμενα μέλη και συνεργάτες του εγκληματικού δικτύου Ζινταστί, όπως το χαρακτηρίζει η βρετανική κυβέρνηση.

Η Τεχεράνη αρνείται κάθε εμπλοκή

Η Τεχεράνη αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή σε επιθέσεις ή συνωμοσίες στο Ηνωμένο Βασίλειο και σε άλλες χώρες, αναφέρει το Sky News.