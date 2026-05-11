Γαλλία: Δύο νεκροί και τέσσερις τραυματίες έπειτα από πυροβολισμούς στη Νίκαια – ΒΙΝΤΕΟ

Πανικός επικράτησε σε κεντρική πλατεία της Νίκαιας στη Γαλλία, όταν δύο άτομα έχασαν τη ζωή τους και άλλα τέσσερα τραυματίστηκαν στη συνοικία Les Moulins στις περίπου 5 το απόγευμα της Δευτέρας και ώρα Ελλάδας. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ένας από τους τραυματίες είναι σε κρίσιμη κατάσταση.

Όπως μεταδίδει η ηλεκτρονική έκδοση της εφημερίδας «Nice-Matin», δύο άτομα που επέβαιναν σε όχημα άνοιξαν πυρ αδιακρίτως στην κεντρική πλατεία της περιοχής.

Μετά τους πυροβολισμούς, οι δράστες εγκατέλειψαν το σημείο και εξαφανίστηκαν.

Οι πυροβολισμοί προκάλεσαν μεγάλη κινητοποίηση των αρχών, ενώ όλα τα σχολεία της περιοχής, τέθηκαν προσωρινά σε κατάσταση lockdown για λόγους ασφαλείας.

Σε ανάρτησή του στο X (πρώην Twitter), ο δήμαρχος της Νίκαιας Ερίκ Σιοτί, έκανε λόγο για «νέα τρομακτική ανταλλαγή πυροβολισμών».

Σύμφωνα με μέσα ενημέρωσης της Νίκαιας, αυτή είναι η τρίτη φορά μέσα σε τέσσερις ημέρες που σημειώνονται πυροβολισμοί στην πόλη.

Οι τέσσερις τραυματίες μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο, ενώ η αστυνομία εξαπέλυσε ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών.