Καλλιθέα: Καρέ καρέ οι δραματικές στιγμές με τη 43χρονη να ζητεί βοήθεια από διερχόμενα οχήματα – «Σας παρακαλώ, στο νοσοκομείο, με πυροβόλησαν»

Νέες φωτογραφίες και βίντεο έρχονται στο φως της δημοσιότητας από την αιματηρή επίθεση με αυτόματο όπλο τύπου ούζι σε μπαρ στην Καλλιθέα το πρωί της Κυριακής.

Στην εκπομπή “Αποκαλύψεις” του ANT1 παρουσιάστηκαν νέα καρέ λίγα λεπτά μετά τους πυροβολισμούς. Σε αυτά φαίνεται η 43χρονη μπαργούμαν, την οποία πυροβόλησε με αυτόματο πυροβόλο όπλο ο 48χρονος, να πιάνει το πρόσωπο και τον λαιμό της. Η ίδια και ο αδελφός της έχουν βγει στη Θησέως και προσπαθούν να σταματήσουν κάποιο όχημα προκειμένου να την μεταφέρει σε κάποιο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες.

«Σας παρακαλώ, στο νοσοκομείο, με πυροβόλησαν»

Σε βίντεο που έφερε στη δημοσιότητα το Mega, ακούγεται ο αδελφός της 43χρονης να λέει, «σας παρακαλώ να τη μεταφέρουμε στο νοσοκομείο». Η κοπέλα παραπατάει και τρέχουν αίματα στα πόδια της. Το συγκεκριμένο σκηνικό έχει καταγραφεί μερικά μέτρα από το μπαρ που έγινε η επίθεση. Ο αδελφός της παρακαλεί μέχρι και έναν οδηγό δίκυκλου να τη μεταφέρει στο νοσοκομείο.

Ακούγεται η γυναίκα που λέει, «σας παρακαλώ με πυροβόλησαν με πυροβόλησαν. Να με πάτε στο νοσοκομείο είναι εδώ πιο κάτω». Λίγο μετά ακούγεται να λέει, «τα κλειδιά μου, τα κλειδιά μου».