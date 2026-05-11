Το ξεχωριστό «ευχαριστώ» των Metallica – «Σπάσατε κάθε ρεκόρ στο ΟΑΚΑ»

Οι Metallica ευχαρίστησαν τους Έλληνες που παρακολούθησαν τη συναυλία τους στο ΟΑΚΑ με ανάρτηση στα social media, τονίζοντας τη μοναδική ατμόσφαιρα το Σάββατο στο ΟΑΚΑ, αποκαλύπτοντας παράλληλα πως καταγράφηκε νέο ρεκόρ προσέλευσης με περισσότερους από 90.000 θεατές.

Το θρυλικό συγκρότημα δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό, κάνοντας λόγο για μια αξέχαστη βραδιά στο Ολυμπιακό Στάδιο. Μέσα από την ανάρτησή τους, οι Metallica στάθηκαν στη θερμή υποδοχή που επιφύλαξε το ελληνικό κοινό στην έναρξη του νέου σκέλους της περιοδείας τους «M72 World Tour».

«Ουάου!! Ένα τεράστιο ευχαριστώ στη #MetallicaFamily στην Ελλάδα που το βράδυ του Σαββάτου έσπασε κάθε ρεκόρ προσέλευσης στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας! Περισσότεροι από 90.000 από εσάς γεμίσατε το στάδιο και πιστέψτε μας… το νιώσαμε! Δεν θα μπορούσαμε να φανταστούμε καλύτερο τρόπο για να ξεκινήσει αυτό το σκέλος της περιοδείας #M72 World Tour», ανέφεραν οι Metallica.