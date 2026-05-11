Νετανιάχου: Πιστεύω ότι ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ είναι ζωντανός

Κατερίνα Χαμαλέλη

Διεθνή Νέα

Νετανιάχου
Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι θεωρεί πως ο νέος ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, παραμένει ζωντανός, παρά τις φήμες και τα ερωτήματα που έχουν προκύψει γύρω από την κατάστασή του μετά τις αμερικανοϊσραηλινές επιδρομές στην αρχή του πολέμου.

Ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ δεν έχει πραγματοποιήσει καμία δημόσια εμφάνιση από τότε που διαδέχθηκε τον πατέρα του, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, ο οποίος σκοτώθηκε στις αεροπορικές επιδρομές των ΗΠΑ και του Ισραήλ. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο νέος ηγέτης είχε τραυματιστεί σοβαρά στην ίδια επίθεση, κατά την οποία σκοτώθηκαν επίσης πέντε ακόμη μέλη της οικογένειάς του.

«Κρύβεται σε καταφύγιο»

Σε συνέντευξή του στην εκπομπή 60 Minutes του CBS, ο Νετανιάχου δήλωσε: «Πιστεύω ότι ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ είναι ζωντανός. Το ποια είναι η κατάστασή του, είναι δύσκολο να το πει κανείς».

«Είναι κρυμμένος σε κάποιο καταφύγιο ή σε μυστική τοποθεσία και πιστεύω ότι προσπαθεί να ασκήσει την εξουσία του. Δεν νομίζω ότι έχει την ίδια επιρροή που είχε ο πατέρας του», πρόσθεσε.

Αναφορά για συνάντηση με στρατιωτικό διοικητή

Το ιρανικό πρακτορείο Fars μετέδωσε χθες ότι ο Χαμενεΐ συναντήθηκε με στρατιωτικό διοικητή και έδωσε «νέες κατευθυντήριες οδηγίες για τη συνέχιση των επιχειρήσεων και την αποφασιστική αντιμετώπιση των αντιπάλων».

Ωστόσο, το πρακτορείο δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες.

