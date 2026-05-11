Κατερίνα Καινούργιου: Η αποκάλυψη για την σκηνή με τον Πέτρο Συρίγο από το μαιευτήριο – «Συγκινήθηκα τόσο πολύ…»

Η Κατερίνα Καινούργιου επέστρεψε την Δευτέρα 11 Μαΐου στο «τιμόνι» της «Super Κατερίνας». Η αγαπημένη παρουσιάστρια, κατά τη διάρκεια της εκπομπής, αποκάλυψε μία πολύ όμορφη στιγμή που έζησε στο μαιευτήριο, με τον γνωστό σεφ και συνεργάτη της, Πέτρο Συρίγο.

Συγκεκριμένα, ενώ ο Πέτρος Συρίγος ετοίμαζε την συνταγή της ημέρας, η Κατερίνα Καινούργιου ανέφερε: «Να σου πω κάτι; Δεν ήθελα να το πούμε δημόσια, αλλά θα το πω. Επειδή πολύ λίγοι ήρθαν στο μαιευτήριο, έχω την πιο ωραία σκηνή από εσένα. Ξέρω ότι δεν ήθελες να το πούμε, αλλά θα το πω».

«Επειδή ήταν την πρώτη μέρα ήταν έτσι λίγο στη Μονάδα, προληπτικά, είχα αγχωθεί και με το που την πήρα αγκαλίτσα, κάποια στιγμή είμαι μόνη μου και ηρεμώ, και ανοίγω τα μάτια μου και σε βλέπω από πάνω μου. Συγκινήθηκα τόσο πολύ. Μου λες ότι θα κάτσεις για δύο λεπτά, αλλά θυμάμαι να την χαϊδεύω και να την φιλάω, και να σε βλέπω έτσι… Ναι, γλυκούλη μου. Σε ευχαριστώ», συνέχισε.

Από την πλευρά του, ο σεφ είπε ότι: «Εγώ ήθελα να είμαι πολύ διακριτικός, όσο ήμουν. Ήθελα πάρα πολύ να είμαι εκεί και το ξέρεις. Σε ευχαριστώ που ήρθα».