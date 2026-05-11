ΗΠΑ: Αθώος δήλωσε ο Κόουλ Άλεν που κατηγορείται για απόπειρα δολοφονίας εναντίον του Τραμπ

Κατερίνα Χαμαλέλη

Φωτογραφία: ΑΡ
Ο Κόουλ Άλεν, ο άνδρας που κατηγορείται ότι επιχείρησε να στοχοποιήσει τον Ντόναλντ Τραμπ στο δείπνο των Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου στις 25 Απριλίου, δήλωσε αθώος για όλες τις κατηγορίες που αντιμετωπίζει, σύμφωνα με το NewsNation.

Ο 31χρονος από το Τόρανς της Καλιφόρνια εμφανίστηκε τη Δευτέρα ενώπιον δικαστηρίου στην Ουάσινγκτον. Μεγάλο σώμα ενόρκων έχει εγκρίνει κατηγορητήριο σε βάρος του για απόπειρα δολοφονίας του προέδρου των ΗΠΑ, επίθεση σε ομοσπονδιακό αστυνομικό με φονικό όπλο και επιπλέον αδικήματα περί οπλοκατοχής.

Οι Αρχές λένε ότι πέρασε βίαια από σημείο ασφαλείας

Σύμφωνα με τους εισαγγελείς, ο Άλεν πέρασε δια της βίας από σημείο ελέγχου ασφαλείας στο ξενοδοχείο Washington Hilton κατά τη διάρκεια εκδήλωσης όπου παρευρίσκονταν ο Τραμπ και μέλη του υπουργικού συμβουλίου του.

Οι Αρχές υποστηρίζουν ότι άνοιξε πυρ και τραυμάτισε πράκτορα της Μυστικής Υπηρεσίας, ο οποίος απέφυγε σοβαρό τραυματισμό χάρη στο αλεξίσφαιρο γιλέκο που φορούσε.

Η υπόθεση ανατέθηκε στον ομοσπονδιακό δικαστή Τρέβορ ΜακΦάντεν, ο οποίος είχε διοριστεί από τον Τραμπ.

Η υπεράσπιση ζητά εξαίρεση εισαγγελικών αξιωματούχων

Οι συνήγοροι υπεράσπισης έχουν ήδη αμφισβητήσει τις αρχικές συνθήκες κράτησης του Άλεν, υποστηρίζοντας ότι τα αυστηρά μέτρα πρόληψης αυτοκτονίας περιόριζαν τη δυνατότητά του να συμμετέχει επαρκώς στην υπεράσπισή του.

Παράλληλα, ζήτησαν την εξαίρεση του υπηρεσιακού υπουργού Δικαιοσύνης Τοντ Μπλανς και της ομοσπονδιακής εισαγγελέως Τζανίν Πίρο από την υπόθεση, σημειώνοντας ότι και οι δύο βρίσκονταν στην εκδήλωση τη στιγμή των πυροβολισμών.

«Άκουσαν τους πυροβολισμούς, γεγονός που πιθανότατα τους ανάγκασε να καλυφθούν κάτω από τα τραπέζια μαζί με τους υπόλοιπους παρευρισκόμενους», ανέφερε η υπεράσπιση σε δικαστικό έγγραφο.

«Δεν θα ανεχτούμε πολιτική βία»

Σε δήλωσή της, η Τζανίν Πίρο τόνισε ότι οι εισαγγελείς θα προχωρήσουν επιθετικά στην υπόθεση.

«Δεν θα ανεχτούμε ανθρώπους που έρχονται στην Ουάσινγκτον για να διαπράξουν αντιδημοκρατικές πράξεις πολιτικής βίας», ανέφερε. «Θα διώξουμε ποινικά τέτοιες πράξεις στο μέγιστο βαθμό που προβλέπει ο νόμος».

