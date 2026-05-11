Ο Τραμπ αναμένεται να ζητήσει εκ νέου στήριξη για τον πόλεμο στο Ιράν από τον Σι Τζινπίνγκ

Γεωργία Λινάρδου

Διεθνή Νέα

Επικείμενη συνάντηση Τραμπ με τον κινέζο ομόλογό του
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να θέσει το ζήτημα του Ιράν στον κινέζο ομόλογό του, Σι Τζινπίνγκ, κατά την επίσκεψή του στο Πεκίνο, αυτή την εβδομάδα. Η συνάντηση των δύο ηγετών πραγματοποιείται σε μια περίοδο έντονων εμπορικών και γεωπολιτικών πιέσεων, με βασικό στόχο την αποκλιμάκωση των εντάσεων μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας.

Σύμφωνα με αξιωματούχους της αμερικανικής κυβέρνησης, ο Τραμπ επιδιώκει να αυξήσει την πίεση προς το Πεκίνο σχετικά με τη στήριξη που παρέχει στην Τεχεράνη, ιδιαίτερα μέσω των αγορών ιρανικών υδρογονανθράκων και των εξαγωγών αγαθών «διπλής χρήσης». Παράλληλα, αναμένεται να συζητηθούν και οι αμερικανικές κυρώσεις σε κινεζικές εταιρείες που συνδέονται με τον πόλεμο κατά του Ιράν.

Η επίσκεψη, η πρώτη του Τραμπ στην Κίνα μετά την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο τον Ιανουάριο του 2025, έχει έντονο συμβολικό χαρακτήρα. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επίσκεψη στον Ναό του Ουρανού, επίσημο δείπνο και διμερείς συνομιλίες με τον Σι Τζινπίνγκ.

Στην ατζέντα των συνομιλιών κυριαρχούν επίσης οι εμπορικές σχέσεις, οι τελωνειακοί δασμοί, η Ταϊβάν, η Τεχνητή Νοημοσύνη και οι σπάνιες γαίες. Οι δύο πλευρές εξετάζουν ακόμη το ενδεχόμενο παράτασης της εμπορικής ανακωχής που ισχύει από το 2025, με στόχο τη διατήρηση της σταθερότητας στις οικονομικές σχέσεις.

Παράλληλα, συζητείται η δημιουργία κοινής επιτροπής εμπορίου ΗΠΑ–Κίνας, η οποία θα επικεντρώνεται σε τομείς αμοιβαίου ενδιαφέροντος, όπως οι αγροτικές εξαγωγές και η αεροναυπηγική συνεργασία.

Το θέμα της Ταϊβάν παραμένει επίσης ανοιχτό, καθώς οι ΗΠΑ συνεχίζουν να στηρίζουν στρατιωτικά τη νήσο, την οποία η Κίνα θεωρεί αναπόσπαστο τμήμα της επικράτειάς της.

