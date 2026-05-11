Πούτιν: «Φοβικός και παρανοϊκός» στην «άδεια» παρέλαση της Μόσχας – Σάλος με την εικόνα ενός «κουρασμένου γέρου»

Ο Ρώσος Ππρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν, εμφανώς «γερασμένος» και με πρησμένο πρόσωπο, βρέθηκε στο επίκεντρο νέων εικασιών σχετικά με την κατάσταση της υγείας του, κατά τη διάρκεια της παρέλασης για την 81η επέτειο της νίκης επί της ναζιστικής Γερμανίας.

Η φετινή διοργάνωση ήταν ασυνήθιστα υποτονική, χωρίς θωρακισμένα οχήματα ή βαλλιστικούς πυραύλους, γεγονός που έστρεψε την προσοχή των αναλυτών αποκλειστικά πάνω στον Ρώσο ηγέτη.

No tanks. No fireworks. Heavy security across Moscow. President Vladimir Putin’s Victory Day parade looked very different this year as Russia faced drone threats, cancelled public celebrations, and compared the Ukraine war to WWII. Al Jazeera’s Yulia Shapovalova reports. pic.twitter.com/k5ebBfpHxD — Al Jazeera English (@AJEnglish) May 9, 2026

Το «γερασμένο» πρόσωπο

Ενώ ο Πούτιν έκανε λόγο για έναν «δίκαιο» πόλεμο κατά των «επιθετικών δυνάμεων» της Ουκρανίας, οι παρατηρητές εστίασαν στα διογκωμένα μάγουλά του.

Ο Ουκρανός σχολιαστής Αντόν Γκερασένκο, δημοσιεύοντας μια αφιλτράριστη εικόνα του 73χρονου πρώην κατασκόπου της KGB, έγραψε χαρακτηριστικά: «Το πρόσωπο ενός “νικητή” και του ηγέτη μιας “υπερδύναμης”. Φαίνεται ότι οι κυρώσεις έφτασαν μέχρι και το μπότοξ του Πούτιν».

In my opinion, yesterday a turning point in the war took place. Perhaps we still do not fully grasp the significance of what happened. For the first time, Putin publicly showed his weakness and inability to independently protect his capital, his parade, and himself from our… https://t.co/fsrTam5kUq pic.twitter.com/lGpCJfhcMf — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) May 10, 2026



«Η ιστορία δείχνει ότι πολλοί δικτάτορες γερνούν εμφανώς πριν από την πτώση του καθεστώτος τους ή τον θάνατό τους. Οι επιστήμονες συνδέουν αυτό το φαινόμενο με το χρόνιο στρες, τον παρανοϊκό φόβο απώλειας της εξουσίας και την απομόνωση, που επιταχύνουν τη γήρανση του σώματος», σημείωσε η ομάδα παρακολούθησης Crimean Wind.

Ενδείξεις πόνου και «συρρίκνωση» του καθεστώτος

Η υγεία του Ρώσου Προέδρου απασχολεί έντονα τα διεθνή ΜΜΕ από τα τέλη του 2025, όταν παρατηρήθηκαν διογκωμένες φλέβες στα χέρια του, τα οποία κινούσε νευρικά, κατά τη διάρκεια συνάντησης με την 22χρονη Εκατερίνα Λεσίνσκαγια, πρόεδρο του ρωσικού κινήματος «Υγιής Πατρίδα».

Ο Ισραηλινός επιχειρηματίας Λεονίντ Νεβζλίν, περιέγραψε την απουσία στρατιωτικού υλικού από την παρέλαση ως συμβολική.

«Έχει δημιουργήσει ένα κράτος στο οποίο η κύρια λειτουργία του συρρικνώνεται γύρω από έναν ηλικιωμένο άνδρα, μαζί με τις ικανότητές του. Το μέλλον του καθεστώτος έχει μετατραπεί σε ζήτημα της υγείας ενός γέρου. Όχι για εκλογές ή πολιτική πορεία, αλλά για ένα καρδιογράφημα και την εμφάνιση εξασθενημένων χεριών. Για αυτό το σώμα, όπως και για κάθε άλλο, υπάρχει μια προθεσμία», τόνισε.

Парад 9 мая 2026 года длился сороĸ пять минут. В прошлом году было час девять, в позапрошлом пятьдесят. Очевидно: главный ритуал режима уĸорачивается. Впервые по Красной площади промаршировали солдаты Корейсĸой народной армии, те самые, что воевали против Уĸраины в Курсĸой… — Leonid Nevzlin (@Nevzlin) May 10, 2026



Ο Ουκρανός αναλυτής Ιβάν Γιακόβινα εκτίμησε μάλιστα πως «Μπορεί κανείς να υποθέσει ότι αυτή η παρέλαση θα είναι η τελευταία του».

Προπαγάνδα και απομόνωση

Ο Ρώσος επιχειρηματίας Μιχαήλ Χοντορκόφσκι κατηγόρησε τον Πούτιν για ιδιοποίηση της Ιστορίας: «Σε μια άδεια πλατεία, σχεδόν χωρίς εξοπλισμό, κάτω από έναν θόλο ηλεκτρονικού πολέμου, προσπαθεί να ιδιωτικοποιήσει τη νίκη κάποιου άλλου για να δικαιολογήσει τον δικό του επαίσχυντο, εγκληματικό πόλεμο. Αντί για μια εθνική γιορτή, είχαμε μια προσωπική “ειδική επιχείρηση” ενός βαθιά φοβισμένου, γηρασμένου δικτάτορα».

Ο Ουκρανός σχολιαστής Αλεξέι Κοπίτκο τόνισε την αυξημένη παρουσία της προσωπικής ασφάλειας του Πούτιν, που φαινόταν να τον «περικυκλώνει» ασφυκτικά.

«Στην παρέλαση, το κέντρο της προσοχής δεν ήταν ο ηγέτης μιας υπερδύναμης, αλλά ένας κουρασμένος γέρος με βλέμμα που πλανάται και που τον ανέχονται ακόμα. Είτε ο ίδιος ο Πούτιν φοβάται, είτε τον τρομοκρατούν με αυτόν τον τρόπο – κάτι που τον κάνει να γίνεται φοβικός και παρανοϊκός», ανέφερε.



Αυτές οι εικόνες και τα σχόλια έρχονται σε μια στιγμή που οι ρωσικές απώλειες στην Ουκρανία έχουν φτάσει σε δραματικά επίπεδα, με την αναλογία να αγγίζει τη μία απώλεια (νεκρός, τραυματίας ή αιχμάλωτος) κάθε 80 δευτερόλεπτα κατά την πρώτη εβδομάδα του Μαΐου.

Με πληροφορίες από: Daily Mail