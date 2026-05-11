«Βιολάντα»: Απολογείται στον ανακριτή ο διευθυντής του εργοστασίου για την φονική έκρηξη

Δήμητρα Κόκκορη

Κοινωνία

Τρίκαλα - εργοστάσιο Βιολάντα
Ενώπιον του ανακριτή απολογείται σήμερα, Δευτέρα 11 Μαΐου, ο διευθυντής του εργοστασίου «Βιολάντα», προκειμένου να δώσει εξηγήσεις για τα αίτια που οδήγησαν στην ισχυρότατη έκρηξη από διαρροή αερίου τα ξημερώματα της 26ης Ιανουαρίου, που είχε ως αποτέλεσμα πέντε εργάτριες να χάσουν τη ζωή τους.

Οι κατηγορίες που τον βαραίνουν περιλαμβάνουν την άμεση συνέργεια σε έκρηξη με δόλο και την ανθρωποκτονία από αμέλεια κατά συρροή, αδικήματα που διώκονται σε βαθμό κακουργήματος.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της ΕΡΤ, η απολογία του διευθυντή του εργοστασίου θεωρείται καθοριστική για την ολοκλήρωση της δικογραφίας, καθώς αναμένεται να ρίξει «φως» στις εσωτερικές διαδικασίες ασφαλείας και στις πιθανές παραλείψεις που μετέτρεψαν τη μονάδα παραγωγής σε παγίδα θανάτου για τις πέντε εργαζόμενες.

Έξω από το δικαστικό μέγαρο έχουν συγκεντρωθεί συγγενείς των πέντε νεκρών εργατριών, αναμένοντας την απόφαση των δικαστικών αρχών για την μεταχείριση του διευθυντή του εργοστασίου και ζητώντας την παραδειγματική τιμωρία όλων των υπευθύνων για την απώλεια των δικών τους ανθρώπων.

Απορρίφθηκε το πρώτο αίτημα αποφυλάκισης του ιδιοκτήτη της βιομηχανίας

Σχετικά με τον ιδιοκτήτη της βιομηχανίας παραμένει προφυλακισμένος, καθώς το πρώτο αίτημα αποφυλάκισης, που κατέθεσε, απορρίφθηκε από τις Αρχές. Ωστόσο, έχει υποβάλει και δεύτερο αίτημα στο αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο, επιδιώκοντας -σύμφωνα με πληροφορίες- την έξοδό του από τη φυλακή με περιοριστικούς όρους.

Υπενθυμίζεται ότι ο διευθυντής παραγωγής είχε απολογηθεί στα τέλη Απριλίου και με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους.

 

