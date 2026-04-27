Βιολάντα: Ελεύθερος με όρους ο υπεύθυνος παραγωγής του εργοστασίου – Τι υποστήριξε στον ανακριτή

Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, αφέθηκε μετά τη μαραθώνια απολογία του, ο υπεύθυνος παραγωγής του εργοστασίου της «Βιολάντα» για την έκρηξη στη μπισκοτοβιομηχανία, εξαιτίας της οποίας έχασαν τη ζωή τους πέντε εργαζόμενες γυναίκες.

Ο διευθυντής του εργοστασίου δεν απολογήθηκε, καθώς ζήτησε και έλαβε προθεσμία έως τις 11 Μαΐου, επικαλούμενος κώλυμα του συνηγόρου υπεράσπισής του.

Σημειώνεται ότι και οι δύο αντιμετωπίζουν τις κατηγορίες της άμεσης συνέργειας σε έκρηξη με δόλο, της ανθρωποκτονίας από αμέλεια κατά συρροή και της πρόκλησης σωματικών βλαβών.

Τι υποστήριξε στην απολογία του ο υπεύθυνος παραγωγής

Με ομόφωνη απόφαση εισαγγελέα και ανακριτή, ο υπεύθυνος παραγωγής αφέθηκε ελεύθερος με τους περιοριστικούς όρους της υποχρεωτικής παρουσίας μία φορά τον μήνα στο Αστυνομικό Τμήμα, της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα, και της καταβολής χρηματικής εγγύησης 30.000 ευρώ.

Σύμφωνα με τον ΑΝΤ1, ο υπεύθυνος παραγωγής, στην απολογία του η οποία κράτησε περισσότερες από 4 ώρες, ισχυρίστηκε ότι εργαζόταν καθημερινά στον ίδιο χώρο, ότι εκεί βρίσκονταν και συγγενείς του, και ότι ήταν απίθανο να γνώριζε για τη διαρροή του προπανίου και να μην τους είχε ενημερώσει.