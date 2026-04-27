Παγκράτι: «Μου έριξε μπουνιά και άρχισε να με κλωτσάει» λέει η 23χρονη που έπεσε θύμα ξυλοδαρμού από οδηγό – Οι παραληρηματικές αναρτήσεις του δράστη – ΒΙΝΤΕΟ

Επιμέλεια: Στέλιος Μπαμιατζής

Κοινωνία

Παγκράτι- επίθεση

Τις στιγμές εντελώς απρόκλητης βίας, βαναυσότητας και πόνου περιγράφει η νεαρή γυναίκα η οποία ξυλοκοπήθηκε άγρια από έναν 59χρονο επειδή του είχε κλείσει προσωρινά τη μηχανή στο Παγκράτι.

Η επίθεση έγινε το Σάββατο το μεσημέρι όταν ο οδηγός εξαγριώθηκε και άρχισε, σύμφωνα με το Mega και την εκπομπή LiveNews να βρίζει χυδαιότατα, πριν επιτεθεί και χτυπήσει την 23χρονη κοπέλα.

Η γυναίκα που ήταν κοντά στο σπίτι φίλης της περιέγραψε στην εκπομπή όσα συνέβησαν:

«Η φίλη μου μένει στο Παγκράτι και μου λέει έχω βρει μια θέση σχεδόν κάτω από το σπίτι, στα 50 μέτρα. Ήμουν στα 100 μέτρα. Ούτε 100. Πηγαίνω, ανεβαίνω κι εκείνη την ώρα κατεβαίνει αυτός ο άνθρωπος τέλος πάντων, από την πολυκατοικία και εγώ έτσι όπως έχω μπει, με τη μούρη στη θέση, κλείνω το μηχανάκι του προσωρινά γιατί θέλω να παρκάρω.»

Και τότε τα πράγματα ξέφυγαν. Ο οδηγός άρχισε να τη βρίζει και να της ζητάει επιτακτικά να μετακινήσει το μηχανάκι για να περάσει με τη μηχανή του.

«Γυρίζει και μου λέει, “έλα, σήκω φύγε. Και τι κάνεις;” Και στο ένα λεπτό, αυτού του γυρνάει η βίδα. Αρχίζει και με βρίζει με τους πιο χυδαίους χαρακτηρισμούς. Τη μάνα μου. Χριστοπαναγίες. Ότι μπορείτε να φανταστείτε. Χυδαιότατα. Εντάξει. Κι εγώ επειδή είμαι λίγο θηρίο, δεν φοβάμαι τέτοια πράγματα γενικά. Ίσως θα πρέπε να ξεκινήσω να φοβάμαι.»

Η οδηγός βγήκε από το αυτοκίνητό της, όμως πάλι δεν ηρέμησαν τα πνεύματα. Το αντίθετο.

«Βγαίνω από το αυτοκίνητο. Πριν καλά καλά προλάβω να βγω και να κλείσω την πόρτα, τον βλέπω βάζει το κράνος. Έρχεται με πιάνει από το κολάρο. Μου ρίχνει μπουνιά αριστερά στο πρόσωπο. Με ρίχνει πάρα πολύ βίαια στο αυτοκίνητο. Εκεί πέφτω και μου σαπίζει το πόδι. Με τη δύναμη που με έριξε το γύρισα τελείως. Έφυγα δηλαδή. Μετά όταν έπεσα κάτω, άρχισε να με κλωτσάει. Να με χτυπάει.»

Η γειτονιά ακούει τις φωνές και τη φασαρία και άπαντες σπεύδουν να δουν τι έχει συμβεί.

«Επειδή ήταν μέρα μεσημέρι, 14.40. Δηλαδή εγώ δεν πίστευα ποτέ ότι θα βγω από το αυτοκίνητο, με τόσους ανθρώπους γύρω και θα μπορέσει ένας άνθρωπος να το κάνει αυτό. Δηλαδή, είναι τρελό, έτσι;».

Αυτόπτες μάρτυρες περιγράφουν σκηνές βίας, με την κοπέλα να είναι κάτω με τσακισμένο πόδι, μέσα στα αίματα και χτυπημένη με μπουνιές και κλωτσιές.»

Η 23χρονη υπέστη κάταγμα στο πόδι και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

«Εκείνη την ώρα που σηκώνομαι μπαίνει μπροστά μου ένας κύριος. Δόξα τω Θεώ, που μπήκε. Πολύ ψηλός, επίσης γεροδεμένος, κ.λπ. Βάζει πλάτη εμένα για να σταματήσει. Με το που βλέπει εκείνος να κατεβαίνει κόσμος, τύπου δέκα, δώδεκα άτομα, πολύς κόσμος. Από τις πολυκατοικίες να έχουν βγει όλοι στον δρόμο να τον περικυκλώνουν, κοιτάζει δεξιά – αριστερά, βγάζει το κράνος, το παίρνει στα χέρια και τρέχει μέσα στην πολυκατοικία.»

Αφού απομακρύνθηκε από το σημείο, κάποιοι τον είδαν να μπαίνει σε πολυκατοικία της περιοχής.

«Με ένα πόδι από το γόνατο και κάτω στο γύψο που είναι τόσο βαρύ και άβολο, δεν μπορείς να βρεις κάποια στάση για να μπορείς να κοιμηθείς. Είναι πολύ δύσκολο.

Προφανώς πονάω, αλλά εντάξει. Μου το σπασε για τα καλά».

Παραλήρημα θρησκοληψίας και μισογυνισμού

Το LiveNews έκανε έρευνα και βρήκε ποιος είναι αυτός ο άνθρωπος, που αφού χτύπησε την 23χρονη έσπευσε μετά να εξαφανιστεί. Κάτοικοι της γειτονιάς τον χαρακτηρίζουν αλλόκοτο με περίεργη συμπεριφορά και αυτό φαίνεται και στις αναρτήσεις του, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του. Με τουλάχιστον περίεργες απόψεις, ακραίες και επιθετικές.

«Η γυναίκα δεν έχει άδεια να αφήνει τον άντρα της. Πρέπει να υπομένει και όχι να χωρίζει. Ακόμα κι αν αυτός τη δέρνει, ξοδεύει την προίκα της ή πηγαίνει με άλλη γυναίκα. Αν το κάνει αυτό η γυναίκα είναι μοιχαλίδα ενώ αυτός συγχωρείται».

