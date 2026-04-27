ΗΠΑ: Νέες ανησυχίες για την ασφάλεια Τραμπ μετά τους πυροβολισμούς στο δείπνο των ανταποκριτών – Ακολουθήθηκαν τα πρωτόκολλα, απαντά το ξενοδοχείο

Ομοσπονδιακές αρχές επιβολής του νόμου στις ΗΠΑ εξετάζουν πώς θα διαχειριστούν τις επερχόμενες υψηλού προφίλ εκδηλώσεις με τη συμμετοχή του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, μετά την επίθεση στο δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου, σύμφωνα με το Associated Press.

Πρόκειται για την τρίτη βίαιη επίθεση κοντά στον Τραμπ μέσα σε λιγότερο από δύο χρόνια, γεγονός που αναδεικνύει το δίλημμα μεταξύ της δημόσιας παρουσίας του προέδρου και της ανάγκης αυστηρής προστασίας.

Ένοπλος επιχείρησε να εισβάλει σε εκδήλωση

Το περιστατικό σημειώθηκε το Σάββατο, όταν o Κόουλ Άλεν οπλισμένος με πυροβόλα όπλα και μαχαίρια επιχείρησε να εισβάλει σε ξενοδοχείο στην Ουάσινγκτον, όπου ο Τραμπ επρόκειτο να απευθύνει ομιλία.

Η επίθεση συνέβη λίγο πριν από μια περίοδο έντονης δραστηριότητας για τον Αμερικανό πρόεδρο, που περιλαμβάνει εκδηλώσεις για τα 250 χρόνια των ΗΠΑ, τη συνδιοργάνωση του Παγκοσμίου Κυπέλλου και προεκλογικές συγκεντρώσεις ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών του Νοεμβρίου.

Σύσκεψη για νέα μέτρα ασφαλείας

Η επικεφαλής του προσωπικού του Λευκού Οίκου, Σούζι Γουάιλς, αναμένεται να πραγματοποιήσει σύσκεψη με στελέχη του Λευκού Οίκου, της Μυστικής Υπηρεσίας και του Υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας για την αναθεώρηση των πρωτοκόλλων ασφαλείας.

Οι αρχές εξετάζουν ποια μέτρα λειτούργησαν αποτελεσματικά, αλλά και ποιες επιπλέον επιλογές μπορούν να εφαρμοστούν σε μελλοντικές εκδηλώσεις.

Αυξημένες απειλές και φόβοι για «μιμητές»

Η Μυστική Υπηρεσία έχει ήδη ενισχύσει την επιφυλακή της, λόγω του αυξημένου αριθμού απειλών κατά του Τραμπ, συμπεριλαμβανομένων δύο απόπειρων δολοφονίας το 2024.

Αξιωματούχοι εξετάζουν επίσης το ενδεχόμενο εμφάνισης επιθέσεων «μιμητών», που συχνά ακολουθούν παρόμοια περιστατικά υψηλής δημοσιότητας.

US Secret Service agents bundled Donald Trump from the stage as shots rang out Saturday evening at a media gala, in what the president later described as an attack by a ‘would-be assassin’ AFP photographers captured the chaotic scenes as people dived under tables and agents… pic.twitter.com/D6wxvdWas2 — AFP News Agency (@AFP) April 26, 2026

Κριτική για τα κενά ασφαλείας

Ορισμένοι πολιτικοί και παρευρισκόμενοι άσκησαν κριτική για τα μέτρα ασφαλείας στο δείπνο, επισημαίνοντας ότι ο δράστης κατάφερε να νοικιάσει δωμάτιο στο ξενοδοχείο και να εισάγει όπλα.

Ο Ρεπουμπλικανός βουλευτής Μάικλ Μακόλ δήλωσε ότι ίσως πρέπει να αποφεύγεται η ταυτόχρονη παρουσία προέδρου και αντιπροέδρου σε τέτοιες εκδηλώσεις.

Η απάντηση της Μυστικής Υπηρεσίας

Παρά την κριτική, η Μυστική Υπηρεσία υπερασπίστηκε την αντίδρασή της, τονίζοντας ότι το πολυεπίπεδο σύστημα προστασίας λειτούργησε όπως προβλεπόταν.

Ο ίδιος ο Τραμπ επαίνεσε τους πράκτορες, δηλώνοντας ότι «έκαναν πολύ καλή δουλειά».

Πιθανές αλλαγές στα πρωτόκολλα

Ειδικοί εκτιμούν ότι ενδέχεται να υιοθετηθούν αυστηρότερα μέτρα, όπως χρήση αλεξίσφαιρου γυαλιού σε ομιλίες και εντατικότεροι έλεγχοι εισόδου, κάτι που θα μπορούσε να αυξήσει σημαντικά τους χρόνους αναμονής.

Το διαχρονικό δίλημμα της προεδρικής ασφάλειας

Η προστασία του προέδρου στις ΗΠΑ συνοδεύεται από μια διαρκή ισορροπία: από τη μία η ανάγκη ασφάλειας και από την άλλη η απαίτηση για δημόσια παρουσία και επαφή με τους πολίτες.

Όπως σημειώνουν ειδικοί, οι πρόεδροι συχνά αποφεύγουν υπερβολικά περιοριστικά μέτρα, επιδιώκοντας να μην εμφανίζονται αποκομμένοι από την κοινωνία.

Ιστορικά παραδείγματα και πρόσφατες εξελίξεις

Η Μυστική Υπηρεσία ανέλαβε πλήρως την προστασία του προέδρου μετά τη δολοφονία του Ουίλιαμ ΜακΚίνλεϊ το 1901. Ωστόσο, ακόμη και τότε, πρόεδροι όπως ο Θίοντορ Ρούζβελτ θεωρούσαν την αυξημένη ασφάλεια περιοριστική.

Ανάλογα διλήμματα υπήρξαν και το 1981 με τον Ρόναλντ Ρίγκαν, ο οποίος τραυματίστηκε από πυρά κατά την έξοδό του από εκδήλωση στην Ουάσινγκτον.

«Δεν τους το κάνω εύκολο»

Ο ίδιος ο Τραμπ παραδέχθηκε ότι συχνά δυσκολεύει το έργο της ασφάλειας, καθώς επιθυμεί να βλέπει τι συμβαίνει γύρω του σε κρίσιμες στιγμές.

«Ήθελα να δω τι γίνεται», ανέφερε, περιγράφοντας τη στιγμή της επίθεσης, προσθέτοντας ότι τελικά ακολούθησε τις οδηγίες των πρακτόρων να καλυφθεί.

Παράλληλα, ζήτησε να επαναπρογραμματιστεί το δείπνο των ανταποκριτών, διαβεβαιώνοντας ότι θα πραγματοποιηθεί με ακόμη αυστηρότερα μέτρα ασφαλείας.

Hilton: «Τηρήθηκαν τα πρωτόκολλα ασφαλείας της Μυστικής Υπηρεσίας»

Το ξενοδοχείο Washington Hilton υποστήριξε στο Reuters, ότι ακολουθήθηκαν τα «αυστηρά» πρωτόκολλα της Μυστικής Υπηρεσίας κατά τη διάρκεια της επίθεσης στο δείπνο της Ένωσης Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου, όπου παρευρισκόταν ο Αμερικανός πρόεδρος.

Εκπρόσωπος του ξενοδοχείου ανέφερε ότι η ασφάλεια λειτουργούσε βάσει οδηγιών της Μυστικής Υπηρεσίας, η οποία είχε τον πλήρη συντονισμό και συνεργαζόταν με την τοπική αστυνομία και το προσωπικό ασφαλείας του χώρου.

Ο φερόμενος ως δράστης αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον δικαστηρίου για την απαγγελία κατηγοριών.