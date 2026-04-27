Λίβανος: Αιχμές Αούν κατά της Χεζμπολάχ για την εκεχειρία

Ο πρόεδρος του Λιβάνου, Ζοζέφ Αούν, δήλωσε ότι δεν πρόκειται να αποδεχθεί μια «ταπεινωτική συμφωνία» στο πλαίσιο των προσπαθειών για τερματισμό του πολέμου με το Ισραήλ.

Σε επίσημη ανακοίνωση, ανέφερε ότι είχε ενημερώσει τις Ηνωμένες Πολιτείες από την αρχή των διαπραγματεύσεων πως «η εκεχειρία αποτελεί απαραίτητο πρώτο βήμα».

«Ο νότος πληρώνει το τίμημα»

Ο Αούν υπογράμμισε ότι ο νότος του Λιβάνου συνεχίζει να «πληρώνει το τίμημα ενός πολέμου άλλων πάνω στη γη μας», αναδεικνύοντας τις συνέπειες των συγκρούσεων για τον άμαχο πληθυσμό.

Η εκεχειρία μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου έχει παραταθεί για τρεις εβδομάδες, ωστόσο τις τελευταίες ημέρες έχουν καταγραφεί νέες επιθέσεις μεταξύ του Ισραήλ και της υποστηριζόμενης από το Ιράν Χεζμπολάχ, η οποία δεν συμμετείχε στις διαπραγματεύσεις για την ειρήνη.

Έμμεση επίθεση στη Χεζμπολάχ

Σε μια τοποθέτηση που εκλαμβάνεται ως σαφής αιχμή κατά της Χεζμπολάχ, ο πρόεδρος του Λιβάνου δήλωσε ότι θα στήριζε τον πόλεμο «αν γινόταν για χάρη του Λιβάνου».

Ωστόσο, ξεκαθάρισε: «Όταν ο στόχος του πολέμου είναι η εξυπηρέτηση συμφερόντων άλλων, απορρίπτω πλήρως τον πόλεμο».

Κλείνοντας, πρόσθεσε με νόημα: «Αυτό που κάνουμε δεν είναι προδοσία· προδοσία διαπράττουν εκείνοι που οδηγούν τη χώρα τους σε πόλεμο για να εξυπηρετήσουν ξένα συμφέροντα».