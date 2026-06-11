Μητσοτάκης: «Αν με εμπιστευτεί ο ελληνικός λαός να κάνω 3η τετραετία, δεν πρόκειται να υπάρξει 4η» – ΒΙΝΤΕΟ

«Αν με εμπιστευτεί ο ελληνικός λαός να κάνω τρίτη τετραετία, τέταρτη δεν πρόκειται να υπάρξει» εκμυστηρεύτηκε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο τέλος της συνέντευξής του στην εκπομπή «Ενώπιος Ενωπίω» και τον Νίκο Χατζηνικολάου.

Αναφερόμενος στο γεγονός ότι όταν γίνουν οι επόμενες εθνικές εκλογές θα είναι ήδη 7,5 χρόνια πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωσε: «Δεν σας κρύβω ότι και εμένα με έχει προβληματίσει το ερώτημα “πότε και πώς τελειώνει μία πολιτική καριέρα”. Δεν είμαστε ισόβιοι. Και σας διαβεβαιώνω ότι έχω πει πολλές φορές στον εαυτό μου ότι θέλω να ελπίζω, καλά να είμαστε, γεροί, εγώ και η οικογένειά μου, ότι θα υπάρχει και ζωή μετά την πολιτική και όχι.Έξω από την πολιτική. Όχι μετά την πρωθυπουργία, έξω από την πολιτική».

«Αλλά αυτή τη στιγμή, ξέρετε, πιστεύω ότι τα επόμενα χρόνια, μέχρι το 2030, θα αλλάξουν πάρα πολλά πράγματα στον κόσμο. Μίλησα για τις γεωπολιτικές ανακατατάξεις, μίλησα για την τεχνητή νοημοσύνη. Θα κριθεί αν η Ελλάδα θα είναι με την πλευρά των νικητών ή των ηττημένων. Το λέω τόσο απλά και τόσο, θα έλεγα, κυνικά. Και πιστεύω ότι έχω την εμπειρία, τη διάθεση και τη γνώση, νομίζω κάποιο διεθνές κύρος -αναλαμβάνουμε και την προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως σας είπα-, να είμαι κατάλληλος. Δεν λέω ότι είμαι ο πιο κατάλληλος -το ποιος είναι ο πιο κατάλληλος θα το κρίνει ο ελληνικός λαός- αλλά ότι είμαι κατάλληλος να μπορέσω αυτή την κρίσιμη περίοδο να ηγηθώ μίας προσπάθειας να κάνει η χώρα ένα ακόμα μεγάλο άλμα» πρόσθεσε.

«Πιστεύω ότι έχουμε κάνει πολλά βήματα. Πιστεύω ότι κι εγώ είμαι πιο έμπειρος. Πιστεύω ότι κι εγώ μπορώ να δω και να μάθω από τα δικά μου λάθη πού πρέπει να κινηθούμε πιο γρήγορα. Και νομίζω ότι και, εμφανώς απαλλαγμένος από οποιοδήποτε περαιτέρω άγχος -διότι σας διαβεβαιώνω ότι αν με εμπιστευτεί ο ελληνικός λαός να κάνω τρίτη τετραετία, τέταρτη δεν πρόκειται να υπάρξει-, να μπορώ να κινηθώ με μεγαλύτερη άνεση, πιο έμπειρος και πιο αποφασισμένος, να κάνω τα πράγματα που πιστεύω ότι ακόμα πρέπει να γίνουν» αποκάλυψε ο Πρωθυπουργός.

«Και να εξασφαλίσω, κυρίως, ότι δεν θα ξαναπάμε πίσω. Γιατί τίποτα δεν εγγυάται ότι όλα αυτά τα οποία πετύχαμε δεν θα ανατραπούν κάποια στιγμή. Και αν επιμένω, ως προς το Σύνταγμα, να βάλουμε μια ρήτρα δημοσιονομικής σταθερότητας, είναι ακριβώς γιατί πού ξέρω εγώ αν την επόμενη μέρα δεν θα ξαναέρθει κάποιος και δεν θα τινάξει την “μπάνκα” στον αέρα. Αν έγινε μια φορά, μπορεί να ξαναγίνει. Θέλω να είμαι απολύτως σίγουρος ότι θα κάνω ό,τι περνάει από το χέρι μου, και με συνταγματική κατοχύρωση, αυτό να μη συμβεί» κατέληξε.