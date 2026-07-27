Μήνυμα Τεχεράνης στην Ουκρανία: «Kάθε επίθεση στο Ιράν έχει πάντα ένα κόστος»

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Διεθνή Νέα

Ένα Shahed ιρανικής κατασκευής, που αγοράστηκε από τη Ρωσία, σε δημόσια έκθεση στην Ουκρανία Ρόιτερς
Ένα Shahed ιρανικής κατασκευής, που αγοράστηκε από τη Ρωσία, σε δημόσια έκθεση στην Ουκρανία Ρόιτερς
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Επίθεση σε ιρανικό εμπορικό πλοίο στην Κασπία Θάλασσα είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο ενός ναυτικού και τον τραυματισμό ενός ακόμη.
  • Ο επικεφαλής της Επιτροπής Εθνικής Ασφάλειας της Βουλής του Ιράν, Εμπραχίμ Αζίζι, εξαπέλυσε απειλητικές προειδοποιήσεις προς την Ουκρανία μετά το περιστατικό.
  • Ο Αζίζι υπογράμμισε ότι το Ιράν δεν πρόκειται να αφήσει το περιστατικό «να μείνει αναπάντητο», τονίζοντας ότι «κάθε επίθεση στο Ιράν έχει πάντα ένα κόστος».

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Ο επικεφαλής της Επιτροπής Εθνικής Ασφάλειας της Βουλής του Ιράν, Εμπραχίμ Αζίζι, εξαπέλυσε απειλητικές προειδοποιήσεις προς την Ουκρανία μετά την επίθεση σε ιρανικό εμπορικό πλοίο στην Κασπία Θάλασσα, κατά την οποία σκοτώθηκε ένας ναυτικός και τραυματίστηκε ακόμα ένας.

«Δεν θα μείνει αναπάντητο»

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, ο Αζίζι ανέφερε ότι το Ιράν δεν πρόκειται να αφήσει το περιστατικό «να μείνει αναπάντητο», υπογραμμίζοντας ότι «κάθε επίθεση στο Ιράν έχει πάντα ένα κόστος».

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