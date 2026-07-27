Ρωσία: Τουλάχιστον 12 τραυματίες από επίθεση με drone στο Μπέλγκοροντ

Τουλάχιστον 12 άνθρωποι, ανάμεσα στους οποίους δύο παιδιά, τραυματίστηκαν από επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος στη ρωσική πόλη Μπέλγκοροντ, κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία, σύμφωνα με ανακοίνωση των περιφερειακών Αρχών η οποία δημοσιεύτηκε στο Telegram τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας.

Πυρκαγιές και σε αρκετά διαμερίσματα πολυκατοικίας

Σύμφωνα με τις τοπικές Αρχές, από την επίθεση προκλήθηκαν πυρκαγιές σε αρκετά διαμερίσματα πολυκατοικίας, ενώ τυλίχθηκαν στις φλόγες και περισσότερα από 15 αυτοκίνητα. Μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί περισσότερες πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας των τραυματιών ή την έκταση των ζημιών.