Διπλό φονικό στο Αίγιο: «Είμαι αθώος» δηλώνει ο 65χρονος Ιταλός – Την επόμενη εβδομάδα καταθέτει αίτηση αποφυλάκισης

Επιμένει στην αθωότητά του ο 65χρονος Ιταλός, που έχει προφυλακιστεί για την υπόθεση της διπλής δολοφονίας, με θύματα την μητέρα και τον γιο της, στον Λόγγο, στο Αίγιο.

«Είμαι αθώος» δηλώνει μέσα από τις φυλακές Κορυδαλλού ο 65χρονος σύντροφος της 54χρονης μητέρας, που βρέθηκε νεκρή μέσα στο σπίτι της οικογένειας. Στην ίδια κατοικία εντοπίστηκε νεκρός και ο γιος της.

Η υπόθεση-θρίλερ παραμένει στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος, καθώς νέα στοιχεία βλέπουν το φως της δημοσιότητας. Τα τελευταία 24ωρα έγινε γνωστό ότι εντοπίστηκε DNA της 54χρονης μητέρας αλλά και γενετικό υλικό ακόμη ενός προσώπου, που μέχρι στιγμής δεν έχει ταυτοποιηθεί, στο όπλο του εγκλήματος.

Τα εργαστηριακά ευρήματα εξετάζονται σε συνδυασμό με τα υπόλοιπα στοιχεία της υπόθεσης, σε μία προσπάθεια να λυθεί ο γρίφος με τους δύο νεκρούς, πριν από περίπου 45 ημέρες.

Οι Αρχές εξετάζουν διαφορετικά ενδεχόμενα, ανάμεσά τους και το σενάριο η μητέρα να σκότωσε τον γιο της και στη συνέχεια να έβαλε τέλος στη ζωή της. Οι έρευνες συνεχίζονται σε μία προσπάθεια να πέσει φως στις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασαν τη ζωή τους η μητέρα και ο γιος της.

«Είμαι αθώος»

Ο 65χρονος Ιταλός, ο οποίος από την πρώτη στιγμή δήλωνε πως δεν έχει καμία εμπλοκή στην υπόθεση, τονίζει μέσα από τις φυλακές στον ΑΝΤ1: «Είμαι αθώος. Δεν μπορώ να πενθήσω. Θέλω να τελειώσει αυτή η υπόθεση. Δεν έχω να πω κάτι άλλο από αυτό που λέω από την πρώτη στιγμή. Η Μαρία, όντας σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση, πυροβόλησε τον Ολύμπιο. Και μετά έδωσε τέλος στον εαυτό της».

Σύμφωνα με πληροφορίες του τηλεοπτικού σταθμού, την επόμενη εβδομάδα αναμένεται να κατατεθεί αίτηση αποφυλάκισης του 65χρονου Ιταλού. Όπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες, στο σχετικό αίτημα θα περιλαμβάνονται στοιχεία που, σύμφωνα με την υπεράσπιση, ανατρέπουν το αρχικό σενάριο της διπλής δολοφονίας.

«Ο αδελφός μου ποτέ δεν σκότωσε ούτε μύγα»

Στον ΑΝΤ1 μίλησε και ο αδελφός του 65χρονου, εκφράζοντας τη βεβαιότητά του ότι δεν έχει καμία εμπλοκή στο διπλό φονικό.

«Ακόμα αγαπά τη Μαρία, παρά τα όσα έγιναν. Την αγαπά ακόμη, κλαίει κάθε ημέρα για τον Ολύμπιο. Ο Ολύμπιος ήταν όμορφος τύπος, τόσο καλό άτομο. Ο αδελφός μου ποτέ δεν σκότωσε ούτε μύγα. Ο αδελφός μου να πάρει ένα όπλο και να σκοτώσει κάποιον; Είναι αδύνατον. Αν πίστευα ότι ο αδελφός μου σκότωσε τη Μαρία και τον Ολύμπιο, θα σας έλεγα ναι, ότι πρέπει να μείνει στη φυλακή για πολλές ζωές», ανέφερε ο αδελφός του προφυλακισμένου Ιταλού.

Τι έδειξαν οι αναλύσεις στα εγκληματολογικά εργαστήρια

Το θρίλερ με τους θανάτους μητέρας και γιου, στον Λόγγου Αιγίου, συνεχίζεται με αμείωτη ένταση, καθώς και νέα στοιχεία από τις αναλύσεις στα εγκληματολογικά εργαστήρια προστίθενται στην έρευνα των αρχών και δίνουν νέα διάσταση στην υπόθεση.

Σύμφωνα με πληροφορίες στο όπλο που χρησιμοποιήθηκε εντοπίστηκε DNA της 54χρονης μητέρας και γενετικό υλικό άλλου ενός προσώπου, άγνωστου μέχρι στιγμής. Επιπλέον, ίχνη πυρίτιδας βρέθηκαν στα χέρια της 54χρονης, γεγονός που σημαίνει ότι φαίνεται να είχε χρησιμοποιήσει το όπλο με το οποίο πυροβολήθηκε ο γιος της.

Ωστόσο, όπως επισήμανε σε ρεπορτάζ ο ΑΝΤ1, το Σάββατο, μέχρι στιγμής παραμένει αδιευκρίνιστο εάν η χρήση του όπλου έγινε το επίμαχο βράδυ που έγινε το έγκλημα ή είχε γίνει πιο παλιά. Το στοιχείο της πυρίτιδας στα χέρια της μητέρας δεν αρκεί για να καθορίσει ποιος πυροβόλησε τον 26χρονο γιο.

Σε δημοσίευμα των προηγούμενων ημερών, το pelop.gr ανέφερε πως στο μαχαίρι με το οποίο επλήγησαν τα δύο θύματα, δεν εντοπίστηκαν αποτυπώματα του 65χρονου Ιταλού. Ούτε εντοπίστηκαν ίχνη πυρίτιδας στα χέρια του.

Η απουσία τους, ωστόσο, δεν θεωρείται από μόνη της απόδειξη ότι δεν χρησιμοποίησε το όπλο, καθώς, σύμφωνα με ειδικούς, τέτοια ίχνη μπορούν να απομακρυνθούν με καλό πλύσιμο και τρίψιμο των χεριών.

Ο πυροβολισμός φέρεται να έγινε μετά τον θάνατο

Σημαντικά είναι εξάλλου, τα ευρήματα των εμπειρογνωμόνων για τις συνθήκες θανάτου του 26χρονου. Οι μαχαιριές που έφερε φέρονται να ήταν προθανάτιες. Αντίθετα, ο πυροβολισμός στο κεφάλι εκτιμάται ότι έγινε, αφού είχε ήδη καταλήξει.

Η χρονική ακολουθία των τραυμάτων εξετάζεται μαζί με τα ευρήματα από τα δύο όπλα, τις καταθέσεις και το διαθέσιμο βιντεοληπτικό υλικό.

Το θρίλερ με τους 2 νεκρούς

Η υπόθεση θρίλερ αποκαλύφθηκε το πρωί της 9ης Ιουνίου, όταν η ΕΛΑΣ ενημερώθηκε ότι δύο άνθρωποι είχαν βρεθεί νεκροί μέσα σε σπίτι στον Λόγγο.

Οι αστυνομικοί εντόπισαν τον 26χρονο νεκρό στο κρεβάτι του, με τραύματα από μαχαίρι και έναν πυροβολισμό στο κεφάλι. Σε μικρή απόσταση βρισκόταν νεκρή και η 54χρονη μητέρα του, η οποία έφερε πολλαπλά τραύματα.

Μέσα στο σπίτι βρισκόταν και ο 65χρονος Ιταλός σύντροφος της γυναίκας, ο οποίος συνελήφθη. Η καθυστέρηση μέχρι την ειδοποίηση των Αρχών και τα υπόλοιπα στοιχεία που είχαν συγκεντρωθεί τον έθεσαν εξαρχής στο επίκεντρο της έρευνας, ενώ στη συνέχεια διατάχθηκε η προσωρινή του κράτηση.