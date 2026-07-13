Διπλό φονικό στο Αίγιο: «Δοκιμαστικά τραύματα» στα χέρια της 54χρονης

Οι αναλύσεις του ελληνικού FBI που ανατρέπουν τα δεδομένα και η νέα γραμμή υπεράσπισης του 65χρονου Ιταλού.

Του ΘΕΟΔΟΣΗ ΠΑΝΟΥ – ΠΗΓΗ: Realnews

Tο τελικό πόρισμα του ιατροδικαστή είναι αυτό που αναμένεται να ρίξει φως στην υπόθεση της διπλής δολοφονίας στο Αίγιο, η διαλεύκανση της οποίας, αν και αρχικά φαινόταν να είναι εύκολη, πλέον έχει εξελιχθεί σε θρίλερ. Βασικός ύποπτος για τη δολοφονία της 54χρονης Μαρίας Λαμπροπούλου και του 26χρονου γιου της, Ολύμπιου, στον Λόγγο Αιγίου παραμένει ο 65χρονος Ιταλός σύντροφος της γυναίκας με την οποία συγκατοικούσε. Μετά την αποκάλυψη της διπλής δολοφονίας και την απολογία του, ο 65χρονος κρίθηκε προφυλακιστέος και κρατείται στις φυλακές του Κορυδαλλού. Ωστόσο, τα τελευταία στοιχεία που έχει στη διάθεσή του το Τμήμα Ανθρωποκτονιών του ελληνικού FBI φαίνονται να θολώνουν την υπόθεση.

Ενα από τα κύρια στοιχεία τα οποία κάνουν τους ερευνητές της ΕΛ.ΑΣ. να διατηρούν αμφιβολίες για όλα όσα συνέβησαν στο παραθαλάσσιο σπίτι, τα ξημερώματα της 9ης Ιουνίου, είναι τα τραύματα που είχε στα χέρια της η 54χρονη. Σύμφωνα με πληροφορίες της Realnews, η γυναίκα έχει στον καρπό του χεριού της αμυχές, οι οποίες μετά τη νέα εξέταση από τους αστυνομικούς χαρακτηρίζονται ως «δοκιμαστικά τραύματα». Ετσι είθισται να ονομάζονται τα τραύματα που προκαλούν οι επίδοξοι αυτόχειρες στο ίδιο τους το σώμα.

Συνήθως τα περισσότερα από αυτά τα τραύματα είναι επιφανειακά, καθώς οι άνθρωποι που επιχειρούν να βλάψουν τον εαυτό τους φαίνονται αρχικά να διστάζουν, πριν προχωρήσουν σε ένα πιο αποφασιστικό πλήγμα. Αρχικά, τα τραύματα που βρέθηκαν στα χέρια της 54χρονης αναφέρθηκαν ως «αμυντικά», δηλαδή οι Αρχές θεώρησαν ότι τα υπέστη στην προσπάθειά της να αμυνθεί, την ώρα που δεχόταν επίθεση με μαχαίρι. Επιπλέον, το τραύμα που φέρεται να της προκάλεσε τον θάνατο είναι μία μαχαιριά στο ύψος της καρδιάς της. Αυτό είναι ένα ακόμα στοιχείο που εξετάζεται, καθώς η θανούσα ήταν δεξιόχειρας και όλα τα τραύματά της φέρονται να βρίσκονται στην αριστερή πλευρά του σώματός της.

Ετσι, οι αστυνομικοί του Τμήματος Ανθρωποκτονιών περιμένουν την τελική έκθεση του ιατροδικαστή που εξέτασε την υπόθεση. Οι αστυνομικές πηγές αναφέρουν ότι μόνο το ιατροδικαστικό πόρισμα θα μπορέσει να επιβεβαιώσει τις εκτιμήσεις για τα δοκιμαστικά τραύματα στα χέρια της 54χρονης. Παράλληλα, ο ιατροδικαστής είναι επιφορτισμένος να αναφέρει και ποια ακριβώς ήταν τα τραύματα που προκάλεσαν τον θάνατο της γυναίκας.

Αυτά τα νέα δεδομένα έρχονται για να προστεθούν στα υπόλοιπα στοιχεία που ημέρα με την ημέρα βλέπουν το φως της δημοσιότητας, περιπλέκοντας την υπόθεση. Ο 65χρονος φέρεται να έχει ισχυριστεί ότι οι θάνατοι προέκυψαν ύστερα από καβγά της μητέρας με τον γιο της και ότι ο ίδιος δεν κατάλαβε τίποτα, επειδή κοιμόταν βαθιά στον καναπέ του σαλονιού του σπιτιού.

Αν και αυτή η εξήγηση δεν έπειθε αρχικά τους αστυνομικούς και τους δικαστικούς λειτουργούς, στη συνέχεια τα αποτελέσματα των εξετάσεων, στις οποίες υποβλήθηκε ο Ιταλός, έδειξαν ότι είχε κάνει χρήση κάνναβης και υπνωτικών χαπιών με αποτέλεσμα να πέσει σε λήθαργο. Ομως, στη διαδικασία συλλογής των αποδείξεων που θα επιβεβαίωναν την ενοχή του 65χρονου, το πιο σημαντικό είναι ότι λείπουν τόσο τα αποτυπώματα, όσο και το γενετικό υλικό του στα όπλα που χρησιμοποιήθηκαν αλλά και στο δωμάτιο όπου βρέθηκαν οι σοροί της 54χρονης και του γιου της.

Ενα ακόμα δεδομένο που λαμβάνουν σοβαρά υπ’ όψιν τους οι αστυνομικοί είναι ότι ο 65χρονος όχι μόνο δεν έχει ομολογήσει, αλλά εξακολουθεί να αρνείται πεισματικά την εμπλοκή του στους δύο θανάτους. Αυτή η στάση μπορεί να συναντάται σε επαγγελματίες δολοφόνους, όχι όμως σε άτομα που διαπράττουν ενδοοικογενειακά εγκλήματα, τα οποία, ύστερα από λίγο καιρό και υπό την πίεση των Αρχών, ομολογούν τις πράξεις τους.

Στέλεχος του ANSA

Ετσι, υπό αυτές τις εξελίξεις, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο Ιταλός επιθυμεί να ενισχύσει την υπερασπιστική του γραμμή προβάλλοντας την προσωπικότητά του, ώστε να υποστηρίξει ότι δεν θα ήταν ποτέ ικανός να διαπράξει μια διπλή δολοφονία. Ο 65χρονος είναι συνταξιούχος και παλαιότερα ήταν διοικητικό στέλεχος του ιταλικού πρακτορείου ειδήσεων ANSA. Γνώρισε τη Μαρία το 2010, εγκαταστάθηκε μαζί της στην Ελλάδα το 2012 και την παντρεύτηκε στη Ρώμη το 2014. Παράλληλα, έχει δύο αδέλφια στην Ιταλία, τα οποία είναι έτοιμα να έρθουν στην Ελλάδα και να καταθέσουν υπέρ του, εφόσον αυτό τους ζητηθεί.