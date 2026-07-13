Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε Θεσσαλονίκη και Κιλκίς – Απαγόρευση κυκλοφορίας σε Σέιχ Σου και δασικές εκτάσεις

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Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς προβλέπεται για σήμερα, Δευτέρα 13 Ιουλίου 2026, σε Θεσσαλονίκη και Κιλκίς, με τις αρχές να αποφασίζουν την απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και κάθε είδους τροχοφόρων από σήμερα το πρωί και για ένα 24ωρο, σε δασικές εκτάσεις της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης.

Αναλυτικά, σύμφωνα με το Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής

Προστασίας (civilprotection.gov.gr), για αύριο Δευτέρα 13 Ιουλίου 2026, προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4) για τις εξής περιοχές:

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΕ Θεσσαλονίκης, ΠΕ Κιλκίς)

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (civilprotection.gov.gr) του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις Περιφέρειες και τους Δήμους των ανωτέρω περιοχών, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τυχόν επεισόδια πυρκαγιών.

Παράλληλα, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες στην ύπαιθρο που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια, όπως το κάψιμο ξερών χόρτων και κλαδιών ή υπολειμμάτων καθαρισμού, η χρήση μηχανημάτων που προκαλούν σπινθήρες όπως δισκοπρίονα, συσκευές συγκόλλησης, η χρήση υπαίθριων ψησταριών, το κάπνισμα μελισσών, η ρίψη αναμμένων τσιγάρων, κ.α. Επίσης, υπενθυμίζεται ότι κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου απαγορεύεται η καύση των αγρών.

Σε περίπτωση που αντιληφθούν πυρκαγιά, οι πολίτες παρακαλούνται να ειδοποιήσουν αμέσως την Πυροσβεστική Υπηρεσία στον αριθμό κλήσης 199.

Για περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες αυτοπροστασίας από τους κινδύνους των δασικών πυρκαγιών, οι πολίτες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση civilprotection.gov.gr.

Απαγόρευση κυκλοφορίας για πεζούς και οχήματα σε περιαστικές δασικές εκτάσεις της Θεσσαλονίκης

Απαγορεύεται η κυκλοφορία πεζών και κάθε είδους τροχοφόρων από το πρωί της Δευτέρας 13/7 και για ένα 24ωρο, σε δασικές εκτάσεις της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης, λόγω του υψηλού κινδύνου εκδήλωσης δασικής πυρκαγιάς (Κατηγορία Κινδύνου Πυρκαγιάς 4), σύμφωνα με απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Θεσσαλονίκης Κώστα Γιουτίκα.

Το μέτρο θα ισχύσει από τις 07:30 το πρωί έως την ίδια ώρα της Τρίτης 14/7. Η απαγόρευση αφορά στο περιαστικό δάσος της Θεσσαλονίκης (Σέιχ Σου), τις δασικές εκτάσεις Ωραιοκάστρου και Θέρμης, καθώς και το δασόκτημα τού Πανοράματος.

Πού δεν θα επιτρέπεται η πρόσβαση: