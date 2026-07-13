Χερσόνησος: 19χρονη Γερμανίδα κατήγγειλε ότι έπεσε θύμα βιασμού – Αναζητείται ο δράστης

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Η καταγγελία μίας 19χρονης Γερμανίδας ότι έπεσε θύμα βιασμού στη Χερσόνησο, απασχολεί τα τελευταία 24ωρα τις αστυνομικές αρχές στην Κρήτη.

Σύμφωνα με την καταγγελία της 19χρονης στο Α.Τ Χερσονήσου, όταν συνέβησαν τα ξημερώματα της περασμένης Δευτέρας (06/07), όταν γνώρισε έναν άνδρα σε κατάστημα διασκέδασης στη Χερσόνησο. Τις πρώτες πρωινές ώρες, όπως κατήγγειλε, ο δράστης την οδήγησε σε κατάλυμα της περιοχής, όπου έπεσε θύμα βιασμού, ενώ η ίδια βρισκόταν σε κατάσταση που δεν της επέτρεπε να αντιδράσει.

Λίγη ώρα αργότερα, σύμφωνα με τα όσα είπε στους αστυνομικούς, μία φίλη της την εντόπισε σε κατάσταση αναισθησίας, έξω από το νυχτερινό κατάστημα.

Η 19χρονη περιέγραψε τα χαρακτηριστικά του δράστη στην αστυνομία την ίδια ημέρα, εξετάστηκε από ιατροδικαστή, ωστόσο, σύμφωνα με τα όσα ισχυρίζεται η πλευρά της, χρειάστηκε να περάσουν… δύο 24ωρα ώστε να ενεργοποιηθούν οι Αρχές της περιοχής, να αναζητηθούν μάρτυρες, να ειδοποιηθεί για κατάθεση η φίλη, να ληφθεί υλικό από κάμερες και όσα απαιτούνται ως προανακριτική έρευνα.

Αναγνώρισε τον δράστη

Σύμφωνα με το creta24.gr, η καταγγέλλουσα φέρεται να αναγνώρισε τον άνδρα που καταγγέλλει ως δράστη, σε σχετικό βίντεο.

Πλέον, οι αρχές έχουν στη διάθεσή της εικόνα του υπόπτου και συνεχίζουν την αξιοποίηση βιντεοληπτικού υλικού από την ευρύτερη περιοχή, με στόχο την ταυτοποίηση και τον εντοπισμό του.

Όπως επισημαίνεται στο δημοσίευμα, η 19χρονη βρίσκεται σε τραγική σωματική και ψυχολογική κατάσταση, έχει επιστρέψει στη Γερμανία, ενώ η οικογένεια της εμφανίζεται δυσαρεστημένη από την εξέλιξη της έρευνας.

Μάλιστα, υπήρξε επικοινωνία με τον Πρόξενο της Γερμανίας στο Ηράκλειο, τον Γιώργο Καλουτσάκη, ενώ στην υπόθεση φέρεται έπειτα από αίτημα, να έχουν εμπλακεί τα τελευταία 24ωρα και οι γερμανικές Αρχές.

Πηγές της αστυνομίας αναφέρουν ότι οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη για τον εντοπισμό του φερόμενου δράστη.