Ιταλία: Στέλεχος ακροδεξιού κόμματος γρονθοκόπησε μετανάστη στη μέση του δρόμου – Το βίντεο που έχει προκαλέσει σάλο

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Στο επίκεντρο έντονων αντιδράσεων στην Ιταλία βρίσκεται ο επιχειρηματίας Τζουζέπε Μπαρμπόνι, στέλεχος του νεοσύστατου ακροδεξιού κόμματος «Εθνικό Μέλλον», λόγω της προκλητικής συμπεριφοράς του.

Το βίντεο της επίθεσης

Σε βίντεο που ανήρτησε ο ίδιος στο διαδίκτυο, ο Μπαρμπόνι εμφανίζεται πρώτα να μιλά σε έντονο τόνο με μετανάστη ο οποίος εμποδίζει την κίνηση των αυτοκινήτων στην πόλη Σαν Μπενεντέτο ντελ Τρόντο.

Έπειτα από λίγο, ο επιχειρηματίας και πρωταθλητής πολεμικών τεχνών ρίχνει τον αλλοδαπό στο έδαφος, τον ακινητοποιεί και τον γρονθοκοπεί, χτυπώντας τον επανειλημμένα στο πρόσωπο και πετώντας τον, στο τέλος, στην άκρη του πεζοδρομίου.

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«Ο Ιρακινός αυτός ενοχλεί εδώ και μήνες την πόλη και το τελευταίο εικοσιτετράωρο δημιούργησε χάος», έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Τζουζέπε Μπαρμπόνι μετά την επίθεση.

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Καταδίκη από τον Τύπο και τον δήμαρχο

Η μεγάλη πλειονότητα του ιταλικού Τύπου αναφέρθηκε με επικριτικά σχόλια στο βίαιο αυτό συμβάν, το οποίο καταδίκασε, μεταξύ των άλλων, και ο κεντροδεξιός δήμαρχος του Σαν Μπενεντέτο ντελ Τρόντο, ο Νικόλα Μοτσόνι.

«Λαμβάνουμε αποστάσεις από τέτοιου είδους γεγονότα, η αυτοδικία δεν αποτελεί την σωστή επιλογή», τόνισε χαρακτηριστικά.

San Benedetto del Tronto, dopo un pacifico tentativo verbale, Giuseppe Barboni è intervenuto per spostare dalla carreggiata uno straniero, che stava bloccando il traffico già da diverso tempo. pic.twitter.com/rrX2BOih0y — Francesca Totolo (@fratotolo2) July 12, 2026

Το «Εθνικό Μέλλον»

Υπενθυμίζεται ότι το κόμμα «Εθνικό Μέλλον», με επικεφαλής τον απόστρατο στρατηγό Ρομπέρτο Βανάτσι, μεταξύ των άλλων τάσσεται υπέρ του υποχρεωτικού επαναπατρισμού των παράτυπων μεταναστών,έχει έρθει σε ανοικτή αντιπαράθεση με την ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα και θεωρεί την γυναικοκτονία «μια δολοφονία σαν όλες τις άλλες».

Σύμφωνα με τις τελευταίες δημοσκοπήσεις, σε αυτή την φάση λαμβάνει το 6,2% της πρόθεσης ψήφου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ