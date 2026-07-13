Νέα σειρά στην ΕΡΤ με Παπουτσάκη, Γάλλο και Βολιώτη

Σε τροχιά επιστροφής στην ΕΡΤ μπαίνει η Κατερίνα Παπουτσάκη ενόψει της νέας σεζόν. Επειτα από δύο χρόνια στον «Αγιο έρωτα» στον Alpha και ενώ μετείχε με μεγάλη επιτυχία στο «Your face sounds familiar» στον ΑΝΤ1, η γνωστή ηθοποιός κλειδώνει για τον πρωταγωνιστικό ρόλο σε νέα σειρά στην ΕΡΤ.

Πρόκειται για δραματική σειρά που διαδραματίζεται στην περιοχή της Μεσσήνης, με επίκεντρο δύο ισχυρές οικογένειες που εμπλέκονται σε έναν ιστό διαφθοράς, συγκρούσεων και ισχυρών ανατροπών. Μαζί με την Κ. Παπουτσάκη, που επιστρέφει στη δημόσια τηλεόραση τέσσερα χρόνια μετά τα «Καλύτερά μας χρόνια», πρωταγωνιστικό ρόλο αναλαμβάνει ο Γιώργος Γάλλος. Μετά τη «Μάγισσα» και τις «Σέρρες» στον ΑΝΤ1, ο ηθοποιός οδεύει στην ΕΡΤ για να αναλάβει δραματικό ρόλο. Στο κεντρικό καστ της νέας σειράς εντάσσεται και η Βίκυ Βολιώτη που πραγματοποιεί τηλεοπτικό comeback.

Το σενάριο της ατιτλοφόρητης ακόμα σειράς υπογράφει ο Γιάννης Σκαραγκάς, που επιστρέφει στην ΕΡΤ μετά το «Κάνε ότι κοιμάσαι». Η σειρά έχει λάβει θετικές εισηγήσεις από τους ιθύνοντες της ΕΡΤ, ενώ τις προσεχείς εβδομάδες αναμένεται να πάρει τον δρόμο της επίσημης έγκρισης από το Δ.Σ. Τα γυρίσματα θα γίνουν στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, ενώ η σειρά προορίζεται να ενταχθεί στο πρόγραμμα της δημόσιας τηλεόρασης στις αρχές του 2027.

Πηγή: Reallife