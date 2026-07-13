Ηράκλειο: Στη φυλακή η 42χρονη για τα βασανιστήρια με τον μπαλτά

Μία 42χρονη Ρουμάνα προφυλακίστηκε για την πρωτοφανή υπόθεση κακοποίησης σε βάρος 55χρονης Ρωσίδας στην περιοχή της Αγίας Τριάδας, στο Ηράκλειο. Η φρικτή υπόθεση αποκαλύφθηκε τυχαία κατά τη διερεύνηση μιας καταγγελίας για κλοπή κινητού τηλεφώνου, οδηγώντας στον εντοπισμό βίντεο ακραίας κακοποίησης και στη συνέχεια του θύματος.

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βασανιστήρια με μπαλτά στο Ηράκλειο
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Τον δρόμο για τη φυλακή έδειξαν ανακρίτρια και εισαγγελέας στη 42χρονη Ρουμάνα, η οποία κατηγορείται για την πρωτοφανή υπόθεση κακοποίησης 55χρονης Ρωσίδας στο Ηράκλειο.
  • Η αποκάλυψη της υπόθεσης έγινε εντελώς τυχαία την 1η Ιουλίου, μετά από καταγγελία για κλοπή κινητού τηλεφώνου.
  • Η 55χρονη εντοπίστηκε με εμφανή τραύματα και περιέγραψε όσα εφιαλτικά βίωνε επί περίπου 30 ημέρες.

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Τον δρόμο για την φυλακή έδειξαν ανακρίτρια και εισαγγελέας στη 42χρονη Ρουμάνα, η οποία κατηγορείται για την πρωτοφανή υπόθεση κακοποίησης σε βάρος 55χρονης Ρωσίδας στην περιοχή της Αγίας Τριάδας, στο Ηράκλειο.

Μετά την απολογία της σήμερα, στην ανακρίτρια, η 42χρονη κρίθηκε προφυλακιστέα, σύμφωνα με το cretalive.gr.

Μετά την νοσηλεία της στην Ψυχιατρική του νοσοκομείου Ρεθύμνου, η 42χρονη πήρε εξιτήριο και επέστρεψε στα κρατητήρια Ηρακλείου, καθώς εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης σε βάρος της για την υπόθεση βασανισμού της 55χρονης.

Πώς αποκαλύφθηκε η φρικτή υπόθεση

Η αποκάλυψη της υπόθεσης έγινε εντελώς τυχαία. Όλα ξεκίνησαν την 1η Ιουλίου από μια καταγγελία για κλοπή κινητού τηλεφώνου. Κατά τη διερεύνηση της υπόθεσης, οι αστυνομικοί εντόπισαν σε κινητό, βίντεο που κατέγραφαν σκηνές ακραίας κακοποίησης, χωρίς όμως να γνωρίζουν ποια ήταν η γυναίκα που εμφανιζόταν σε αυτά, αν ήταν εν ζωή ή πού βρισκόταν.

Ακολούθησε μεγάλη επιχείρηση για τον εντοπισμό της παθούσας, με την έκδοση επείγοντος σήματος και την αξιοποίηση κάθε διαθέσιμης πληροφορίας. Τελικά, τα ξημερώματα της 3ης Ιουλίου, οι αστυνομικοί εντόπισαν την 55χρονη σε κατοικία στην οδό Ερωφίλης. Έφερε εμφανή τραύματα, ενώ χαρακτηριστικό ήταν ότι στο κεφάλι της είχαν απομείνει ελάχιστες τούφες μαλλιών.

Η γυναίκα μεταφέρθηκε στην Ασφάλεια Ηρακλείου, όπου περιέγραψε όσα εφιαλτικά βίωνε επί περίπου 30 ημέρες. Σύμφωνα με την κατάθεσή της, δεχόταν επανειλημμένα χτυπήματα σε διάφορα σημεία του σώματός της, ενώ ανέφερε ότι η 42χρονη την είχε δέσει και με καλώδιο, αλλά κατάφερε να λυθεί και να διαφύγει.

Η υπόθεση εξιχνιάστηκε από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου.

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