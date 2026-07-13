Mega: Σε προχωρημένο στάδιο βρίσκεται η νέα σειρά «Σύγκρουση»

Η νέα μίνι σειρά του Mega, «Σύγκρουση», της Μελίνας Τσαμπάνη και του Πέτρου Καλκόβαλη, βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο παραγωγής, έχοντας ολοκληρώσει τα γυρίσματα. Το ερωτικό δικαστικό θρίλερ οκτώ επεισοδίων, έχει εξασφαλίσει επιδότηση από το ΕΚΚΟΜΕΔ.

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Φωτογραφία: Freepik
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η νέα μίνι σειρά του Mega, «Σύγκρουση», βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο παραγωγής.
  • Με δυνατό καστ και συνολικό προϋπολογισμό 2.078.000 ευρώ, η σειρά εξασφάλισε ήδη επιδότηση 665.216 ευρώ από το ΕΚΚΟΜΕΔ.
  • Η υπόθεση των οκτώ επεισοδίων επικεντρώνεται στον νεαρό μουσικό Φίλιππο Ράπτη, ο οποίος κατηγορείται για τον θάνατο της συντρόφου του.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Σε προχωρημένο στάδιο παραγωγής βρίσκεται η νέα σειρά του Mega «Σύγκρουση». Η μίνι σειρά της Μελίνας Τσαμπάνη και του Πέτρου Καλκόβαλη ολοκλήρωσε τα γυρίσματα και εισέρχεται ήδη στη διαδικασία του μοντάζ με στόχο να είναι έτοιμη για μετάδοση στις αρχές της νέας σεζόν.

Σύμφωνα με τη Reallife, με δυνατό καστ που περιλαμβάνει τους Δημήτρη Καπουράνη, Νίκο Ψαρρά, Μαρία Ναυπλιώτου, Ελίζα Σκολίδη, Κάτια Γκουλιώνη και Μάρκο Παπαδοκωνσταντάκη, το ερωτικό δικαστικό θρίλερ εξασφάλισε ήδη και επιδότηση από το ΕΚΚΟΜΕΔ. Ο συνολικός προϋπολογισμός της μίνι σειράς ανέρχεται σε 2.078.000 ευρώ, ενώ το πoσό της επιδότησης που θα λάβει αγγίζει τα 665.216 ευρώ.

Σύμφωνα με την υπόθεση της σειράς των οκτώ επεισοδίων, ο νεαρός μουσικός Φίλιππος Ράπτης βρίσκεται κατηγορούμενος για τον θάνατο της συντρόφου του, σε ένα τροχαίο που συνέβη κάτω από συνθήκες που δημιουργούν ερωτήματα. Την υπεράσπισή του αναλαμβάνει μια δικηγόρος που καλείται να διατηρήσει εύθραυστες επαγγελματικές και προσωπικές ισορροπίες.

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