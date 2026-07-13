Mega: Σε προχωρημένο στάδιο βρίσκεται η νέα σειρά «Σύγκρουση»

Σε προχωρημένο στάδιο παραγωγής βρίσκεται η νέα σειρά του Mega «Σύγκρουση». Η μίνι σειρά της Μελίνας Τσαμπάνη και του Πέτρου Καλκόβαλη ολοκλήρωσε τα γυρίσματα και εισέρχεται ήδη στη διαδικασία του μοντάζ με στόχο να είναι έτοιμη για μετάδοση στις αρχές της νέας σεζόν.

Σύμφωνα με τη Reallife, με δυνατό καστ που περιλαμβάνει τους Δημήτρη Καπουράνη, Νίκο Ψαρρά, Μαρία Ναυπλιώτου, Ελίζα Σκολίδη, Κάτια Γκουλιώνη και Μάρκο Παπαδοκωνσταντάκη, το ερωτικό δικαστικό θρίλερ εξασφάλισε ήδη και επιδότηση από το ΕΚΚΟΜΕΔ. Ο συνολικός προϋπολογισμός της μίνι σειράς ανέρχεται σε 2.078.000 ευρώ, ενώ το πoσό της επιδότησης που θα λάβει αγγίζει τα 665.216 ευρώ.

Σύμφωνα με την υπόθεση της σειράς των οκτώ επεισοδίων, ο νεαρός μουσικός Φίλιππος Ράπτης βρίσκεται κατηγορούμενος για τον θάνατο της συντρόφου του, σε ένα τροχαίο που συνέβη κάτω από συνθήκες που δημιουργούν ερωτήματα. Την υπεράσπισή του αναλαμβάνει μια δικηγόρος που καλείται να διατηρήσει εύθραυστες επαγγελματικές και προσωπικές ισορροπίες.