Κάτω Αχαΐα: Με τραύμα από αεροβόλο όπλο μεταφέρθηκε άνδρας στο Κέντρο Υγείας – Οι έρευνες για το αιματηρό επεισόδιο

Στο Κέντρο Υγείας μεταφέρθηκε εσπευσμένα ένας νεαρός άνδρας, ο οποίος τραυματίστηκε στο κεφάλι από αεροβόλο όπλο, κατά τη διάρκεια επεισοδίου που έλαβε χώρα στη Δυτική Αχαΐα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του pelop.gr, ο νεαρός φέρει εμφανές τραύμα από σκάγια στο κεφάλι, με το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό του Κέντρου Υγείας να σπεύδει για την παροχή των πρώτων βοηθειών, με στόχο τον περιορισμό της αιμορραγίας και την αντιμετώπιση του τραύματος.

Οι αστυνομικές αρχές, που ενημερώθηκαν για το συμβάν, μετέβησαν τόσο στο Κέντρο Υγείας όσο και στο σημείο όπου έγινε το επεισόδιο, λαμβάνοντας καταθέσεις και συλλέγοντας στοιχεία που θα τους βοηθήσουν να διαλευκάνουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το περιστατικό.

Τα στελέχη της ΕΛΑΣ, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από την αστυνομική προανάκριση, φέρονται να έχουν ήδη ταυτοποιήσει έναν άνδρα, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε σχετική δικογραφία.

Οι έρευνες συνεχίζονται για να διευκρινιστεί εάν πρόκειται για ατύχημα ή για σκόπιμη ενέργεια.