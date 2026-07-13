Σαμ Νιλ: Πέθανε σε ηλικία 78 ετών ο διάσημος ηθοποιός και πρωταγωνιστής του «Jurassic Park»

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Σε ηλικία 78 ετών έφυγε από τη ζωή ο εμβληματικός ηθοποιός Σαμ Νιλ, σκορπίζοντας θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο.

Ο Νεοζηλανδός ηθοποιός, ο οποίος έγινε παγκοσμίως γνωστός μέσα από τους πρωταγωνιστικούς του ρόλους στο franchise του «Jurassic Park» και τη δημοφιλή σειρά «Peaky Blinders», άφησε την τελευταία του πνοή στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας.

Ο πολυβραβευμένος ηθοποιός, ο οποίος είχε προταθεί επανειλημμένα για Χρυσή Σφαίρα και βραβείο Emmy, πέθανε τη Δευτέρα 13 Ιουλίου.



Η είδηση του θανάτου του ανακοινώθηκε επίσημα αργά το βράδυ της Κυριακής μέσω των προσωπικών του λογαριασμών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Μια σπουδαία καριέρα

Ο Σαμ Νιλ, ο οποίος χρίστηκε Ιππότης (Knight Companion of the New Zealand Order of Merit) το 2022, γεννήθηκε το 1947 στο Όμα της Βόρειας Ιρλανδίας.

Το 1954 μετακόμισε με την οικογένειά του στη γενέτειρα του πατέρα του, στη Νέα Ζηλανδία.

Αργότερα, κατά τα πρώτα βήματα της υποκριτικής του καριέρας στα τέλη της δεκαετίας του 1970, ο Νιλ εγκαταστάθηκε στην Αυστραλία.

Η διεθνής αναγνώριση για τον Σαμ Νιλ ήρθε το 1979 με την επιτυχία της ταινίας «My Brilliant Career», όπου συμπρωταγωνίστησε με την Τζούντι Ντέιβις.

Κατά τη διάρκεια της μακράς και επιτυχημένης πορείας του, συμμετείχε σε πλήθος ανεξάρτητων ταινιών, επιδεικνύοντας ένα ευρύ υποκριτικό φάσμα.

Σήμερα, ο πρωθυπουργός της Αυστραλίας, Άντονι Αλμπανέζε, απέτισε φόρο τιμής στον ηθοποιό, εξυμνώντας τον για τη συνεισφορά του.

Sam Neill starred in so many beloved Australian stories and he earned a special place in Australian hearts. Wry and dry, thoughtful and laconic, Sam fought illness with the same dignity, humour and conviction that gave strength to his every performance. He will be much… — Anthony Albanese (@AlboMP) July 13, 2026



Πηγή: Deadline