Σαμ Νιλ: Πέθανε σε ηλικία 78 ετών ο διάσημος ηθοποιός και πρωταγωνιστής του «Jurassic Park»

Σε ηλικία 78 ετών έφυγε από τη ζωή ο εμβληματικός ηθοποιός Σαμ Νιλ, σκορπίζοντας θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο. Ο Νεοζηλανδός ηθοποιός, γνωστός από τους πρωταγωνιστικούς του ρόλους στο «Jurassic Park» και τη σειρά «Peaky Blinders», άφησε την τελευταία του πνοή στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας, με την είδηση του θανάτου του να ανακοινώνεται επίσημα μέσω των προσωπικών του λογαριασμών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

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Διεθνή Νέα

Σαμ Νιλ ηθοποιός πέθανε
Φωτογραφία: AP
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Σε ηλικία 78 ετών έφυγε από τη ζωή ο εμβληματικός ηθοποιός Σαμ Νιλ, σκορπίζοντας θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο.
  • Ο Νεοζηλανδός ηθοποιός έγινε παγκοσμίως γνωστός μέσα από τους πρωταγωνιστικούς του ρόλους στο franchise του «Jurassic Park» και τη δημοφιλή σειρά «Peaky Blinders».
  • Ο πολυβραβευμένος ηθοποιός άφησε την τελευταία του πνοή στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας, ενώ η είδηση του θανάτου του ανακοινώθηκε επίσημα μέσω των προσωπικών του λογαριασμών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

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Σε ηλικία 78 ετών έφυγε από τη ζωή ο εμβληματικός ηθοποιός Σαμ Νιλ, σκορπίζοντας θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο.

Ο Νεοζηλανδός ηθοποιός, ο οποίος έγινε παγκοσμίως γνωστός μέσα από τους πρωταγωνιστικούς του ρόλους στο franchise του «Jurassic Park» και τη δημοφιλή σειρά «Peaky Blinders», άφησε την τελευταία του πνοή στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας.

Ο πολυβραβευμένος ηθοποιός, ο οποίος είχε προταθεί επανειλημμένα για Χρυσή Σφαίρα και βραβείο Emmy, πέθανε τη Δευτέρα 13 Ιουλίου.


Η είδηση του θανάτου του ανακοινώθηκε επίσημα αργά το βράδυ της Κυριακής μέσω των προσωπικών του λογαριασμών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Μια σπουδαία καριέρα

Ο Σαμ Νιλ, ο οποίος χρίστηκε Ιππότης (Knight Companion of the New Zealand Order of Merit) το 2022, γεννήθηκε το 1947 στο Όμα της Βόρειας Ιρλανδίας.

Το 1954 μετακόμισε με την οικογένειά του στη γενέτειρα του πατέρα του, στη Νέα Ζηλανδία.

Αργότερα, κατά τα πρώτα βήματα της υποκριτικής του καριέρας στα τέλη της δεκαετίας του 1970, ο Νιλ εγκαταστάθηκε στην Αυστραλία.

Η διεθνής αναγνώριση για τον Σαμ Νιλ ήρθε το 1979 με την επιτυχία της ταινίας «My Brilliant Career», όπου συμπρωταγωνίστησε με την Τζούντι Ντέιβις.

Κατά τη διάρκεια της μακράς και επιτυχημένης πορείας του, συμμετείχε σε πλήθος ανεξάρτητων ταινιών, επιδεικνύοντας ένα ευρύ υποκριτικό φάσμα.

Σήμερα, ο πρωθυπουργός της Αυστραλίας, Άντονι Αλμπανέζε, απέτισε φόρο τιμής στον ηθοποιό, εξυμνώντας τον για τη συνεισφορά του.


Πηγή: Deadline

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