Γουίμπλεντον: Ο Σάσα Μπάρον Κοέν επέστρεψε ως Ali G και έγινε ο… «επίσημος ντίλερ» των κερκίδων – ΒΙΝΤΕΟ

Ο ηθοποιός Σάσα Μπάρον Κοέν επέστρεψε με τον εμβληματικό χαρακτήρα του, Ali G, στις κερκίδες του Γουίμπλεντον, προκαλώντας έκπληξη στους θεατές εν μέσω φημών ότι γυρίζει νέα ταινία. Εμφανίστηκε με την πλήρη αμφίεση του Ali G, φορώντας μια ζακέτα με την επιγραφή «Official Wimbledon Ganja Dealer» και αναρτώντας σχετικό βίντεο στο Instagram χρησιμοποιώντας την χαρακτηριστική αργκό του χαρακτήρα.

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Lifestyle

Γουίμπλεντον Ali G
Πηγή: Instagram / @official.ali.g
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Σάσα Μπάρον Κοέν επέστρεψε ως Ali G στο Γουίμπλεντον, προσφέροντας ένα αναπάντεχο σόου στους θεατές του φετινού τουρνουά.
  • Εμφανίστηκε με αθλητική ζακέτα που έγραφε «Official Wimbledon Ganja Dealer», εν μέσω φημών ότι γυρίζει κρυφά μια νέα ταινία για τον χαρακτήρα.
  • Σε προκλητική ανάρτηση στο Instagram, ο Ali G προσέφερε «φυτικά γιατροσόφια» στους θεατές, δηλώνοντας: «Είμαι εδώ με την πραμάτεια – στείλε μου DM».

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Ένα αναπάντεχο σόου περίμενε τους θεατές του φετινού Γουίμπλεντον, καθώς ο ηθοποιός Σάσα Μπάρον Κοέν αποφάσισε να φέρει τον εμβληματικό και προκλητικό χαρακτήρα του, Ali G, στις κερκίδες του διάσημου τουρνουά τένις.

Εν μέσω φημών ότι ο 54χρονος σταρ γυρίζει κρυφά μια νέα ταινία για τον συγκεκριμένο ήρωα, η εμφάνισή του με την πλήρη αμφίεση του Ali G έκλεψε την παράσταση από τις αθλητικές αναμετρήσεις.

Ο «επίσημος ντίλερ» των κερκίδων

Αυτόπτες μάρτυρες εντόπισαν τον ηθοποιό να κάθεται στις κερκίδες, μπαίνοντας ολοκληρωτικά στο πετσί του ρόλου. Φορούσε μια λευκή αθλητική ζακέτα που στο πίσω μέρος έγραφε: «Official Wimbledon Ganja Dealer» (Επίσημος Έμπορος Κάνναβης του Γουίμπλεντον).

Η εμφάνισή του συμπληρωνόταν από μια χοντρή χρυσή αλυσίδα και όλα τα τυπικά αξεσουάρ που χαρακτηρίζουν τον Ali G.


Ο συγκεκριμένος ήρωας, με καταγωγή από το Στέινς-απόν-Τέιμς, πρωτοεμφανίστηκε στη βρετανική εκπομπή «The 11 O’Clock Show» ως η περιβόητη «φωνή της νεολαίας».

Αργότερα απέκτησε τη δική του εκπομπή και ταινία.

Όπως ακριβώς συνέβαινε και με τον «Μπόρατ», έναν άλλο διάσημο χαρακτήρα του Κοέν, οι καλεσμένοι στην εκπομπή του Ali G έπεφταν συνήθως θύματα εξαπάτησης, νομίζοντας ότι ο παρουσιαστής ήταν πραγματικό πρόσωπο.


Όταν ζητήθηκε σχόλιο από τον εκπρόσωπο του ηθοποιού, εκείνος δεν έκανε καμία δήλωση.

Η «προκλητική» ανάρτηση στο Instagram

Ο Σάσα Μπάρον Κοέν εθεάθη να ενσαρκώνει τον χαρακτήρα από τις κερκίδες και σε ένα βίντεο που ανέβασε στο Instagram την Κυριακή.

Στη λεζάντα του βίντεο έγραψε, χρησιμοποιώντας τη χαρακτηριστική αργκό του Ali G: «Επέστρεψα! Και αν είσαι σε αυτόν τον βαρετό τελικό του wimbledore και ψάχνεις να φας κανένα grand slam, είμαι εδώ με την πραμάτεια – στείλε μου DM, ειδικά αν είσαι κορμάρα».

 

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Συμπλήρωσε επίσης για τη «Μέκκα» του αγγλικού τένις: «Είναι σαν το Παγκόσμιο Κύπελλο για κάτι που λέγεται τένις, το οποίο είναι σαν μια άθλια εκδοχή του πινγκ πονγκ. Λένε ότι το τένις παίζεται καλύτερα στο γρασίδι (χόρτο), γι’ αυτό σκοπεύω να πουλήσω όσο περισσότερο μπορώ όσο είμαι εδώ. Οπότε αν θέλετε μερικά φυτικά γιατροσόφια, έχω ό,τι τραβάει η ψυχή σας».

Παρέλαση αστέρων στο Λονδίνο

Αυτή δεν ήταν η πρώτη εμφάνιση του Κοέν στο φετινό τουρνουά, καθώς το Σάββατο, κατά τη 13η ημέρα της διοργάνωσης, είχε εθεαθεί φορώντας ένα λευκό λινό κοστούμι με πράσινο πουκάμισο.

Ο διάσημος ηθοποιός δεν ήταν η μόνη προσωπικότητα που έδωσε το «παρών» στο γεμάτο αστέρες αθλητικό γεγονός. Η Κέιτ Μίντλετον πραγματοποίησε αρκετές εμφανίσεις στο Γουίμπλεντον αυτόν τον μήνα.


Πιο πρόσφατα, η Πριγκίπισσα της Ουαλίας παρακολούθησε τον τελικό του μονού ανδρών την Κυριακή στο Λονδίνο, συνοδευόμενη από τον πρίγκιπα Τζορτζ και την πριγκίπισσα Σάρλοτ.


Τα μέλη της βασιλικής οικογένειας καταχειροκροτήθηκαν με όρθιο το κοινό από κορυφαίους αστέρες του Χόλιγουντ, όπως η Νικόλ Κίντμαν, ο Άντριου Γκάρφιλντ, η Τζένιφερ Λόπεζ, ο Τομ Χίντλεστον και η Άννα Γουίντουρ, καθώς κατευθύνονταν προς το βασιλικό θεωρείο.

Μεταξύ των πολλών άλλων διασήμων που εντοπίστηκαν φέτος στο Γουίμπλεντον ήταν επίσης η Λίλι Κόλινς, η Σύνθια Ερίβο, ο Στάνλεϊ Τούτσι, η Κίρα Νάιτλι και ο Ντάστιν Χόφμαν.

 

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