Marfin: Συνελήφθη στη Βρετανία η 46χρονη που κατηγορείται για τον εμπρησμό

Συνελήφθη στη Βρετανία η 46χρονη, η οποία κατηγορείται για τον εμπρησμό στη Marfin, κατά τη διάρκεια του μεγάλου συλλαλητηρίου ενάντια στο πρώτο μνημόνιο, τον Μάιο του 2010.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η 46χρονη κρατείται από τις βρετανικές Αρχές, ενώ τις επόμενες μέρες αναμένεται η έκδοσή της στην Ελλάδα.

Όπως είχε γίνει γνωστό, η 46χρονη μητέρα δύο παιδιών, η οποία ζει τα τελευταία χρόνια στο Μπράιτον, είχε επικοινωνήσει αυτοβούλως με τις ελληνικές Αρχές, δηλώνοντας αθώα και εκφράζοντας την επιθυμία της να επιστρέψει άμεσα στην Ελλάδα, προκειμένου να εμφανιστεί ενώπιον των δικαστικών αρχών και να δώσει τις δικές της απαντήσεις για τα γεγονότα.

Η συνήγορός της, Άννα Παπαρούσου, -η οποία εκπροσωπεί και τους δύο 42χρονους συλληφθέντες για την υπόθεση- ανέφερε ότι η 46χρονη, ενημερώθηκε για τις τελευταίες εξελίξεις και έσπευσε να δηλώσει «παρούσα» στη διαδικασία, ξεκαθαρίζοντας την πρόθεσή της να επιστρέψει στην Ελλάδα από τη Μεγάλη Βρετανία και να συνεργαστεί με τη δικαιοσύνη.

«Μόλις πληροφορήθηκε ότι την εγκαλούν για τα γεγονότα της Marfin επικοινώνησε αμέσως με την αρμόδια υπηρεσία, δήλωσε ότι είναι αθώα και γνωστοποίησε ότι βρίσκεται στην Αγγλία, αλλά επιθυμεί να εμφανιστεί κανονικά στις ελληνικές Αρχές», είχε αναφέρει η δικηγόρος, σημειώνοντας ότι η εντολέας της «ούτε κρύβεται ούτε αποφεύγει τη Δικαιοσύνη».

Την Τρίτη οι απολογίες των 2 συλληφθέντων

Οι δύο 42χρονοι, που συνελήφθησαν την Παρασκευή από στελέχη της Διεύθυνσης Οργανωμένου Εγκλήματος για την εμπρηστική επίθεση στη Marfin, ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν την Τρίτη.

Οι δύο συλληφθέντες είναι αντιμέτωποι με κατηγορία για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συρροή. Το απόγευμα της Παρασκευής, οδηγήθηκαν, υπό ισχυρή αστυνομική δύναμη, στα δικαστήρια της Ευελπίδων προκειμένου να εκτελεστεί το ένταλμα σύλληψης που εκδόθηκε σε βάρος τους.

Η ομάδα των «12»

Φως στην υπόθεση της Marfin φαίνεται πως έριξε μια παλαιότερη έρευνα της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας από το 2020 που αφορούσε εκρηκτικά. Τα στοιχεία εκείνης της περίπτωσης αποδείχθηκαν «κλειδί» για να ταυτοποιηθούν τρία από τα άτομα που φέρονται να συμμετείχαν στη φονική επίθεση με μολότοφ στο υποκατάστημα της τράπεζας, τον Μάιο του 2010.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των αρχών, η επίθεση ήταν αποτέλεσμα ενός οργανωμένου σχεδίου, στο οποίο πήραν μέρος συνολικά 12 άτομα. Οι δράστες φέρονται να είχαν χωριστεί σε δύο «υποομάδες», έχοντας διακριτούς ρόλους, καθώς άλλοι λειτουργούσαν ως συντονιστές και άλλοι ως ο εκτελεστικός βραχίονας της επίθεσης. Σύμφωνα με τις αρχές, οι επτά επιτέθηκαν στο βιβλιοπωλείο Ιανός και οι άλλοι πέντε κινήθηκαν προς τη Marfin. Βάσει των στοιχείων που περιλαμβάνονται στη δικογραφία, οι πέντε κατηγορούμενοι έδρασαν βάσει οργανωμένου σχεδίου. Αφού έσπασαν την τζαμαρία της εισόδου, πέταξαν στο εσωτερικό του κτιρίου τουλάχιστον μία βόμβα μολότοφ, ενώ παράλληλα έκαναν χρήση εύφλεκτου υλικού, με αποτέλεσμα η φωτιά να επεκταθεί γρήγορα.

Οι μαρτυρίες και το ανώνυμο email

Στην πορεία των ερευνών, ένας μάρτυρας κατονόμασε την 46χρονη ως μέλος της πενταμελούς ομάδας που κατευθύνθηκε προς τη Marfin, χωρίς ωστόσο να προκύπτουν τότε επιπλέον επιβαρυντικά στοιχεία εναντίον της. Την ίδια στιγμή, εννέα άλλοι μάρτυρες παρείχαν στις αρχές λεπτομερείς περιγραφές για τα σωματικά χαρακτηριστικά και τα ρούχα των δραστών.

Η μεγάλη ανατροπή ήρθε τον Απρίλιο του 2026, όταν ένα κρίσιμο ανώνυμο e-mail έφτασε στη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, περιλαμβάνοντας οκτώ συγκεκριμένα ονοματεπώνυμα προσώπων που φέρονταν να εμπλέκονται στον εμπρησμό της τράπεζας. Το στοιχείο αυτό έστρεψε το ενδιαφέρον των αρχών σε έναν 48χρονο, ο οποίος φαινόταν να συνδέεται με ένα από τα ονόματα της λίστας, αλλά και με μια παλαιότερη υπόθεση προ εξαετίας.

Η αντίστροφη μέτρηση για την εξιχνίαση τελικά ξεκίνησε από μία υπόθεση τον Σεπτέμβριο του 2020, όταν η Αντιτρομοκρατική συνέλαβε έναν 48χρονο γνωστό αντιεξουσιαστή από τη Θεσσαλονίκη, ο οποίος είχε εμπλακεί και στην απαγωγή του βιομήχανου Γιώργου Μυλωνά ως συνεργός του Βασίλη Παλαιοκώστα. Στο πλαίσιο εκείνης της έρευνας, κατά την οποία είχαν εντοπιστεί εκρηκτικά σε αποθήκη στο Κουκάκι, κατασχέθηκε ο υπολογιστής της συντρόφου του.

Σύμφωνα με το ΕΡΤNews, μέσα σε αυτόν βρέθηκαν φωτογραφίες από διακοπές του 2019, όπου τρία άτομα (δύο άνδρες και μία γυναίκα) φορούσαν ρούχα, καπέλα και παπούτσια που έμοιαζαν πολύ με αυτά των δραστών της Marfin. Το στοιχείο-κλειδί, ωστόσο, ήταν ένα σακίδιο με μια χαρακτηριστική ζωγραφιά (είχε ζωγραφισμένα με μπογιά τρία αστεράκια) και ένα μικρό σταυρό. Όλο το παλιό και νέο υλικό εστάλη στα Εγκληματολογικά Εργαστήρια για ψηφιακή ανάλυση με εξελιγμένο λογισμικό. Η τελική απάντηση δόθηκε πριν από τρεις εβδομάδες, επιτρέποντας στις αρχές να ταυτοποιήσουν τους υπόπτους, να επιβεβαιώσουν την παρουσία τους στον τόπο της τραγωδίας και να προσδιορίσουν τον ακριβή τους ρόλο.

Μετά την ολοκλήρωση των εργαστηριακών αναλύσεων, τρεις από τους συνολικά δώδεκα εμπλεκόμενους -που στη δικογραφία αναφέρονταν ως ύποπτοι 8, 10 και 11– θεωρούνται πλέον ταυτοποιημένοι.

Οι δύο άνδρες συνελήφθησαν στην Αθήνα, ενώ η 46χρονη συνελήφθη στη Βρετανία και αναμένεται να εκδοθεί στη χώρα μας.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ με το χρονικό της υπόθεσης

Το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας προχώρησε σε επίσημη ανακοίνωση σχετικά με τη σύλληψη των δύο 42χρονων για την υπόθεση της Marfin, εξηγώντας τα γεγονότα της 5ης Μαΐου 2010 εκτυλίχθηκαν με οργανωμένο τρόπο, κατά τη διάρκεια της μεγάλης διαδήλωσης στο κέντρο της Αθήνας για τα μέτρα λιτότητας.

Όπως σημειώνεται την «05/05/2010, κατά τη διάρκεια προγραμματισμένης πορείας που πραγματοποιήθηκε στο κέντρο της Αθήνας, ομάδες ατόμων συμμετείχαν σε επεισόδια με ρίψεις μολότοφ, καθώς και εμπρηστικές επιθέσεις κατά οχημάτων και καταστημάτων. Συγκεκριμένα, ο εμπρησμός του ανωτέρω τραπεζικού υποκαταστήματος προκλήθηκε από μέλη μίας ομάδας, η οποία κινήθηκε στο σώμα της πορείας, αρχικά χωρισμένη σε δύο υποομάδες.

Πιο αναλυτικά, οι δύο υποομάδες συγκεντρώθηκαν σε κοντινή απόσταση από το υποκατάστημα της τράπεζας και μετά από συνεννόηση, ορισμένα άτομα αποκόπηκαν και ενεργώντας συντονισμένα και οργανωμένα προξένησαν την πυρκαγιά (εμπρησμό) στο εσωτερικό της τράπεζας, θραύοντας τον υαλοπίνακα της πόρτας και ρίπτοντας στο εσωτερικό της, τουλάχιστον μια βόμβα μολότοφ, η οποία εξερράγη, καθώς και εύφλεκτο υγρό, το οποίο επιτάχυνε την εκδήλωση πυρκαγιάς. Αποτέλεσμα της εμπρηστικής αυτής επίθεσης ήταν ο θανάσιμος τραυματισμός των 3-εργαζομένων της τράπεζας.

Μετά την εκδήλωση της πυρκαγιάς, η ομάδα απομακρύνθηκε, ενώ ορισμένοι απ’ αυτούς, όπως διαπιστώθηκε, συμμετείχαν από κοινού και με άλλα άτομα, και σε άλλες επιθέσεις σε βάρος οχημάτων, καταστημάτων και κτιρίων».

Η κατανομή ρόλων

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, όπως προέκυψε η ομάδα είχε εσωτερική κατανομή ρόλων. «Ειδικότερα, ορισμένα άτομα ανέλαβαν τον ενεργό εκτελεστικό ρόλο, όπως τη θραύση του υαλοπίνακα και τη ρίψη εύφλεκτων αντικειμένων και υγρών, ενώ τα λοιπά μέλη είχαν συντονιστικό και υποστηρικτικό ρόλο, συμβάλλοντας στην προστασία, προετοιμασία, εκδήλωση της εμπρηστικής επίθεσης και στη γενικότερη επιχειρησιακή υποστήριξη των φυσικών αυτουργών του εμπρησμού».

Τα ευρήματα και ρόλος της τεχνολογίας στην έρευνα

«Για τη διερεύνηση της υπόθεσης αξιοποιήθηκαν ιατροδικαστικά, αυτοψιακά και εργαστηριακά ευρήματα, ενώ όπως διαπιστώθηκε από την Πυροσβεστική Υπηρεσία και το Τμήμα Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών, η πυρκαγιά στο τραπεζικό υποκατάστημα προκλήθηκε από τη ρίψη αυτοσχέδιων εμπρηστικών μηχανισμών τύπου μολότοφ.

Επίσης, συλλέχθηκαν και εξετάστηκαν, ως προανακριτικό υλικό, μεταξύ άλλων, βιντεοληπτικά και φωτογραφικά αρχεία που είχαν συγκεντρωθεί κατά τη διερεύνηση της υπόθεσης, καθώς και φωτογραφίες που εξήχθησαν από ψηφιακό πειστήριο, το οποίο είχε κατασχεθεί στο πλαίσιο έτερης υπόθεσης που είχε χειριστεί κατά το παρελθόν η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Ειδικών Εγκλημάτων Βίας.

Επιπροσθέτως, στο πλαίσιο των εξειδικευμένων εργαστηριακών και συγκριτικών εξετάσεων που διενεργήθηκαν από την Υποδιεύθυνση Ψηφιακής Εγκληματολογικής Έρευνας και Ανάλυσης της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών, εφαρμόσθηκαν προηγμένες μεθοδολογίες ψηφιακής ανάλυσης. Μέσω αυτών, επετεύχθη η αποκατάσταση και ανάκτηση χαμηλού επιπέδου δεδομένων από ψηφιακά μέσα αποθήκευσης του συστήματος καταγραφής βίντεο του τραπεζικού καταστήματος, οδηγώντας στον επακριβή προσδιορισμό και συγχρονισμό του απόλυτου χρονικού στίγματος της εμπρηστικής επίθεσης», τονίζει η Αστυνομία.

Παράλληλα, υπογραμμίζει, «με την εφαρμογή σχετικών αλγορίθμων, βελτιώθηκε, όπου ήταν τεχνικά εφικτό, η ευκρίνεια του προϋπάρχοντος παλαιότερου οπτικού υλικού, το οποίο επανεξετάσθηκε σε πλήρη εναρμόνιση με τη χρονολογική αλληλουχία των καταγεγραμμένων καρέ. Από τη διαδικασία αυτή προέκυψε η τεκμηριωμένη συσχέτιση μορφολογικών και λοιπών χαρακτηριστικών των κατηγορούμενων καθώς και η μοναδικοποίηση προσωπικών αντικειμένων, βάσει εξατομικευμένων χαρακτηριστικών τους, σε συνδυασμό με το υπό εξέταση αποδεικτικό υλικό».

Τι κατασχέθηκε

Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, πλήθος ψηφιακών πειστηρίων (laptops, USB sticks, εξωτερικοί σκληροί δίσκοι, κινητά τηλέφωνα κ.α.), ενώ στην οικία που διέμενε ο ένας απ’ τους δύο συλληφθέντες, βρέθηκε και κατεργασμένη κάνναβη (σε μορφή σοκολάτας) συνολικού μικτού βάρους -18,6- γραμμαρίων. Για το λόγο αυτό, σε βάρος του σχηματίστηκε αυτοτελής δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας για τα ναρκωτικά, η οποία θα υποβληθεί στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Οι συλληφθέντες, απ’ τους οποίους ο ένας έχει απασχολήσει για παράβαση της νομοθεσίας για τα ναρκωτικά, οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.