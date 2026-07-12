Υπόθεση Marfin: Πώς έφτασαν οι αρχές στην ταυτοποίηση των συλληφθέντων – Η πενταμελής «ομάδα κρούσης» και το σακίδιο «κλειδί»

Στις 120 σελίδες μιας εξαιρετικά λεπτομερούς πραγματογνωμοσύνης βασίστηκαν τα εντάλματα σύλληψης για τους τρεις κατηγορουμένους της υπόθεσης Marfin. Τη σχετική δικογραφία κατέθεσαν στις ανακριτικές αρχές οι αξιωματικοί της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, του λεγόμενου «ελληνικού FBI», ξετυλίγοντας βήμα προς βήμα κάθε εύρημα που οδήγησε στην ταυτοποίηση των υπόπτων.

Φως στην υπόθεση της Marfin φαίνεται πως έριξε μια παλαιότερη έρευνα της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας από το 2020 που αφορούσε εκρηκτικά. Τα στοιχεία εκείνης της περίπτωσης αποδείχθηκαν «κλειδί» για να ταυτοποιηθούν τρία από τα άτομα που φέρονται να συμμετείχαν στη φονική επίθεση με μολότοφ στο υποκατάστημα της τράπεζας, τον Μάιο του 2010.

Η ομάδα των 12 αναρχικών

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των αρχών, η επίθεση ήταν αποτέλεσμα ενός οργανωμένου σχεδίου, στο οποίο πήραν μέρος συνολικά 12 άτομα. Οι δράστες φέρονται να είχαν χωριστεί σε δύο «υποομάδες», έχοντας διακριτούς ρόλους, καθώς άλλοι λειτουργούσαν ως συντονιστές και άλλοι ως ο εκτελεστικός βραχίονας της επίθεσης. Σύμφωνα με τις αρχές, οι επτά επιτέθηκαν στο βιβλιοπωλείο Ιανός και οι άλλοι πέντε κινήθηκαν προς τη Marfin. Βάσει των στοιχείων που περιλαμβάνονται στη δικογραφία, οι πέντε κατηγορούμενοι έδρασαν βάσει οργανωμένου σχεδίου. Αφού έσπασαν την τζαμαρία της εισόδου, πέταξαν στο εσωτερικό του κτιρίου τουλάχιστον μία βόμβα μολότοφ, ενώ παράλληλα έκαναν χρήση εύφλεκτου υλικού, με αποτέλεσμα η φωτιά να επεκταθεί γρήγορα.

Στο πλαίσιο των ερευνών, όπως ανέφερε το ΕΡΤNews, οι αστυνομικοί του Τμήματος Ανθρωποκτονιών συγκέντρωσαν από διάφορες υπηρεσίες της ΕΛ.ΑΣ. πειστήρια και υλικό από παλαιότερες υποθέσεις στις οποίες εμπλέκονταν μέλη του αντιεξουσιαστικού χώρου. Στη συνέχεια, τα στοιχεία αυτά υποβλήθηκαν σε εξειδικευμένες εργαστηριακές εξετάσεις και συγκρίσεις, με τη βοήθεια εξελιγμένων ψηφιακών μεθόδων και συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης.

Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή και να πάμε πίσω στο 2019, όταν ολοκληρώθηκε η συλλογική του κρίσιμου υλικού από την Κρατική Ασφάλεια, η οποία συγκέντρωσε από διάφορες πηγές όλες τις φωτογραφίες και τα βίντεο που κατέγραψαν τη δολοφονική επίθεση σε κάθε της στάδιο. Από την ανάλυση αυτών των ντοκουμέντων προέκυψε ότι μια ομάδα δώδεκα ατόμων είχε χωριστεί σε αυτές τις δύο επιχειρησιακές υποομάδες. Στη συνέχεια, οι αρχές κωδικοποίησαν τους δώδεκα υπόπτους αντιστοιχίζοντάς τους σε αριθμούς, ενώ παράλληλα άνοιξε και ο κύκλος των μαρτυρικών καταθέσεων.

Οι μαρτυρίες και το ανώνυμο email

Στην πορεία των ερευνών, ένας μάρτυρας κατονόμασε την 46χρονη ως μέλος της πενταμελούς ομάδας που κατευθύνθηκε προς τη Marfin, χωρίς ωστόσο να προκύπτουν τότε επιπλέον επιβαρυντικά στοιχεία εναντίον της. Την ίδια στιγμή, εννέα άλλοι μάρτυρες παρείχαν στις αρχές λεπτομερείς περιγραφές για τα σωματικά χαρακτηριστικά και τα ρούχα των δραστών.

Η μεγάλη ανατροπή ήρθε τον Απρίλιο του 2026, όταν ένα κρίσιμο ανώνυμο e-mail έφτασε στη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, περιλαμβάνοντας οκτώ συγκεκριμένα ονοματεπώνυμα προσώπων που φέρονταν να εμπλέκονται στον εμπρησμό της τράπεζας. Το στοιχείο αυτό έστρεψε το ενδιαφέρον των αρχών σε έναν 48χρονο, ο οποίος φαινόταν να συνδέεται με ένα από τα ονόματα της λίστας, αλλά και με μια παλαιότερη υπόθεση προ εξαετίας.

Η υπόθεση του 2020

Σύμφωνα με το ΕΡΤNews, η αντίστροφη μέτρηση για την εξιχνίαση τελικά ξεκίνησε από μία υπόθεση τον Σεπτέμβριο του 2020, όταν η Αντιτρομοκρατική συνέλαβε έναν 48χρονο γνωστό αντιεξουσιαστή από τη Θεσσαλονίκη, ο οποίος είχε εμπλακεί και στην απαγωγή βιομήχανου Γιώργου Μυλωνά ως συνεργός του Βασίλη Παλαιοκώστα. Στο πλαίσιο εκείνης της έρευνας, κατά την οποία είχαν εντοπιστεί εκρηκτικά σε αποθήκη στο Κουκάκι, κατασχέθηκε ο υπολογιστής της συντρόφου του.

Οι φωτογραφίες από τις διακοπές

Μέσα σε αυτόν βρέθηκαν φωτογραφίες από διακοπές του 2019, όπου τρία άτομα (δύο άνδρες και μία γυναίκα) φορούσαν ρούχα, καπέλα και παπούτσια που έμοιαζαν πολύ με αυτά των δραστών της Marfin. Το στοιχείο-κλειδί, ωστόσο, ήταν ένα σακίδιο με μια χαρακτηριστική ζωγραφιά (είχε ζωγραφισμένα με μπογιά τρία αστεράκια) και ένα μικρό σταυρό. Όλο το παλιό και νέο υλικό εστάλη στα Εγκληματολογικά Εργαστήρια για ψηφιακή ανάλυση με εξελιγμένο λογισμικό. Η τελική απάντηση δόθηκε πριν από τρεις εβδομάδες, επιτρέποντας στις αρχές να ταυτοποιήσουν τους υπόπτους, να επιβεβαιώσουν την παρουσία τους στον τόπο της τραγωδίας και να προσδιορίσουν τον ακριβή τους ρόλο.

Μετά την ολοκλήρωση των εργαστηριακών αναλύσεων, τρεις από τους συνολικά δώδεκα εμπλεκόμενους -που στη δικογραφία αναφέρονταν ως ύποπτοι 8, 10 και 11– θεωρούνται πλέον ταυτοποιημένοι. Οι δύο άνδρες έχουν ήδη συλληφθεί από τις αρχές, ενώ η 46χρονη γυναίκα, η οποία διαμένει στη Μεγάλη Βρετανία, ανακοίνωσε ότι προτίθεται να έρθει στην Ελλάδα για να παραδοθεί, δηλώνοντας ωστόσο κατηγορηματικά ότι είναι αθώα.

Οι 3 ύποπτοι που ταυτοποιήθηκαν

Ο υπ’ αριθμόν 8 ύποπτος είναι ο επονομαζόμενος «Ψηλός». Πρόκειται για έναν 42χρονο με ύψος 1.91, ο οποίος είναι γόνος εύπορης οικογένειας που διατηρεί επιχείρηση με ετήσιο τζίρο της τάξης των 2.000.000 ευρώ, σύμφωνα με τον ΣΚΑΪ. Στο παρελθόν έχει απασχολήσει δύο φορές τις αρχές για υποθέσεις ναρκωτικών. Είναι το πρόσωπο που μετέφερε το χαρακτηριστικό σακίδιο πλάτης με τη ζωγραφιά και το σταυρουδάκι, ενώ τα πορίσματα των εργαστηρίων και οι μαρτυρικές καταθέσεις τον υποδεικνύουν ως τον εκείνον που έσπασε την τζαμαρία της τράπεζας χρησιμοποιώντας βαριοπούλα.

Η υπ’ αριθμόν 10 ύποπτη είναι μια 46χρονη γυναίκα, η οποία, σύμφωνα με τη συνήγορό της, επιστρέφει στην Ελλάδα από το Μπράιτον, όπου ζει τα τελευταία χρόνια, προκειμένου να καταθέσει στις αρχές. Βάσει των στοιχείων, η 46χρονη, μητέρα σήμερα δύο παιδιών, εμφανίζεται ακριβώς δίπλα στον «Ψηλό» και σε έναν ακόμα δράστη, που δεν έχει ταυτοποιηθεί ακόμα και ο οποίος φέρεται να πετάει μολότοφ στο εσωτερικό της τράπεζας. Οι αρχές εστιάζουν πλέον τις έρευνές τους στον εντοπισμό αυτού του τρίτου προσώπου, καθώς η ταυτοποίησή του θεωρείται κομβικής σημασίας.

Σύμφωνα με τον ΣΚΑΪ, ο υπ’ αριθμόν 11 ύποπτος είναι ένας 42χρονος που εργάζεται ως εναεριστής στο ΟΑΚΑ, ο οποίος κατά το παρελθόν είχε ενεργή παρουσία σε καταλήψεις των Εξαρχείων και στα Προσφυγικά της Λεωφόρου Αλεξάνδρας. Βάσει των στοιχείων της έρευνας, ο συγκεκριμένος άνδρας φαίνεται πως είχε αναλάβει καθοδηγητικό ρόλο στην επίθεση, καθώς εικονίζεται να δίνει οδηγίες στους υπόλοιπους δράστες.

Η μέθοδος που ακολουθήθηκε στα εγκληματολογικά εργαστήρια έβγαλε συγκεκριμένα στοιχεία για τους τρεις. Το ακριβές ύψος του κάθε ενός, σύγκριση των άκρων τους ακόμα και των αυτιών τους, τα ρούχα τους, τα παπούτσια, τον τρόπο που στέκονταν και περπατούσαν.

Οι αστυνομικοί χαρακτηρίζουν άρρηκτη τη σύγκριση των στοιχείων και εκτιμούν ότι η ταυτοποίηση κυρίως για τους δύο άνδρες είναι στο 100%.