Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο Ρεύματος 2026: Ποια μεγάλη αλλαγή έρχεται για τους καταναλωτές και ποιους αφορά

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Αλλάζει η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή αιτήσεων των εν ενεργεία δικαιούχων του ΚΟΤ αναφορικά με την ένταξή τους στο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο 2026, μετά την παράταση έως τις 24 Ιουλίου 2026 που έδωσε η ΑΑΔΕ για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων του φορολογικού έτους 2025.

Της Κατερίνας Φεσσά

Η αρχική προθεσμία για αυτό έληγε στις 15 Σεπτεμβρίου 2026, ωστόσο η νέα καταληκτική ημερομηνία προβλέπεται να είναι η 24η Σεπτεμβρίου 2026. Μάλιστα, οι εν ενεργεία δικαιούχοι υποχρεούνται να επανυποβάλλουν αίτηση για το ΚΟΤ 2026, προκειμένου να μην απενταχθούν αυτόματα από το πρόγραμμα, μέσω του οποίου κερδίζουν έκπτωση έως και 70% στους λογαριασμούς ρεύματος.

Επίσης επισημαίνεται πως, για να μην χρειαστεί να κάνουν νέα «διπλή» αίτηση για το ΚΟΤ 2026 οι καταναλωτές θα πρέπει να γνωρίζουν τα παρακάτω. Ειδικότερα:

Δεν θα πρέπει να υποβάλουν νέα αίτηση για το ΚΟΤ 2026, πριν τη λήξη της προθεσμίας των φορολογικών δηλώσεων του φορολογικού έτους 2025, δηλαδή πριν τις 24 Ιουλίου 2026, προκειμένου να μην το ξανά κάνουν μετά τη λήξη.

για το ΚΟΤ 2026, πριν τη λήξη της προθεσμίας των φορολογικών δηλώσεων του φορολογικού έτους 2025, δηλαδή πριν τις 24 Ιουλίου 2026, προκειμένου να μην το ξανά κάνουν μετά τη λήξη. Συνεπώς, οι δικαιούχοι δεν χρειάζεται να προχωρήσουν στην υποβολή νέας αίτησης για το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο 2026 όταν υποβάλουν τη φορολογική τους δήλωση, αλλά μόνο όταν λήξει επίσημα η προθεσμία υποβολής. Αυτό συμβαίνει επειδή, το σύστημα θα ενημερωθεί μόνο τότε για τα νέα φορολογικά στοιχεία των δικαιούχων.

Διευκρινίζεται ωστόσο, πως όσοι ενταχθούν για πρώτη φορά στο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο 2026 θα μπορούν να υποβάλουν τη σχετική αίτηση στο idika.gr/kot/ με τους κωδικούς taxis οποτεδήποτε εντός του τρέχοντος έτους.

Τι άλλο πρέπει να γνωρίζετε

Ακόμη, οι ενδιαφερόμενοι δικαιούχοι θα πρέπει να γνωρίζουν τα εξής:

Οι δικαιούχοι

Δικαιούχοι του ΚΟΤ είναι όσοι πληρούν κάποια συγκεκριμένα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια.

Ενδεικτικά αυτό, αφορά τα νοικοκυριά που έχουν χαμηλά εισοδήματα, τους δικαιούχους του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος (ΕΕΕ), τις πολύτεκνες οικογένειες, τους άστεγους πολίτες και τα άτομα που φιλοξενούνται σε δομές κοινωνικής πρόνοια και γενικότερα ευπαθείς ομάδες κλπ.

Τα τιμολόγια και η κατοικία

Όλοι πάροχοι προσφέρουν μέσω των χρωματιστών τιμολογίων ρεύματος (πράσινο, κίτρινο,μπλε) το ΚΟΤ και αυτό αφορά μόνο τις κύριες κατοικίες.

Ο έλεγχος

Ο έλεγχος των αιτήσεων του ΚΟΤ και του Μητρώου Ευάλωτων Πελατών γίνεται βάσει:

της φορολογικής δήλωσης 2025, όσον αφορά τα εισοδήματα και τη σύνθεση νοικοκυριού.

της τελευταίας εκκαθάρισης ΕΝΦΙΑ (2025), όσον αφορά ακίνητη περιουσία.

Οι ληξιπρόθεσμες οφειλές

Δεν γίνεται διακοπή ρεύματος ακόμη και εάν υπάρχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές τους παρακάτω μήνες:

Απρίλιο -Ιούνιο.

Σεπτέμβριο -Οκτώβριο.

Ο πάροχος υποχρεούται να παρέχει ρεύμα στο νοικοκυριό ακόμη κι αν έχει πολλούς ληγμένους λογαριασμούς τους εξής μήνες: Ιανουάριο, Φεβρουάριο, Μάρτιο, Ιούλιο, Αύγουστο, Νοέμβριο και Δεκέμβριο.