Ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή: Οι ΗΠΑ βομβάρδισαν 140 στόχους στο Ιράν – Μπαράζ αντιποίνων της Τεχεράνης σε 6 χώρες του Κόλπου

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Μια επικίνδυνη κλιμάκωση σημειώνεται στον Περσικό Κόλπο, καθώς οι ΗΠΑ εξαπέλυσαν μαζικά αεροπορικά πλήγματα εναντίον του Ιράν τα ξημερώματα της Κυριακής, σε απάντηση για την ιρανική επίθεση που τύλιξε στις φλόγες εμπορικό πλοίο στα Στενά του Ορμούζ.

Η Τεχεράνη απάντησε ακαριαία με ένα πρωτοφανές κύμα πυραυλικών επιθέσεων σε ολόκληρη την περιοχή, βάζοντας στο στόχαστρο αμερικανικές βάσεις και υποδομές στο Μπαχρέιν, το Κουβέιτ, το Κατάρ, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, την Ιορδανία αλλά και το Ομάν, τινάζοντας στον αέρα κάθε ελπίδα για διπλωματική εκτόνωση του πολέμου που ξεκίνησε στις 28 Φεβρουαρίου.

Το χρονικό της ανάφλεξης στα Στενά του Ορμούζ

Η νέα κρίση ξεκίνησε όταν ένα υπό σημαία Κύπρου πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων, το «M/V GFS Galaxy», δέχθηκε ιρανικό πλήγμα ενώ έπλεε σε διαδρομή που εφάπτεται στις ακτές του Ομάν — μια πορεία που χρησιμοποιούν τα πλοία για να εισέρχονται και να εξέρχονται από τον Περσικό Κόλπο αποφεύγοντας τα ιρανικά χωρικά ύδατα.

Σύμφωνα με την Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM), το πλοίο υπέστη «σημαντική ζημιά στο μηχανοστάσιο», ενώ ένα πολιτικό μέλος του πληρώματος αγνοείται.

Το Κέντρο Θαλάσσιων Εμπορικών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου (UKMTO) επιβεβαίωσε ότι το πλήρωμα εγκατέλειψε το πλοίο καθώς αυτό είχε τυλιχθεί στις φλόγες.

Από την πλευρά του, το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) του Ιράν ανακοίνωσε ότι έπληξε και ακινητοποίησε ένα δεύτερο «παράνομο πλοίο» στα Στενά του Ορμούζ, προειδοποιώντας παράλληλα πως «Η συνέχιση των αμερικανοϊσραηλινών “επιθέσεων” θα οδηγήσει σε “ακόμη πιο καταστροφικές” απαντήσεις».

Τα Στενά του Ορμούζ, από τα οποία πριν από τον πόλεμο διερχόταν περίπου το ένα πέμπτο του παγκόσμιου εμπορίου πετρελαίου και φυσικού αερίου, αποτελούν πλέον το βασικό σημείο εμπλοκής σε οποιεσδήποτε περαιτέρω διαπραγματεύσεις μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ για τον μόνιμο τερματισμό των εχθροπραξιών.

Η νέα αυτή ανταλλαγή πυρών έρχεται μόλις λίγες ημέρες αφότου ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ άφησε να εννοηθεί ότι μια ενδιάμεση συμφωνία για τον πόλεμο με το Ιράν έχει «τελειώσει».

Η αμερικανική απάντηση: 140 στόχοι στο στόχαστρο

Σε απάντηση για το φλεγόμενο πλοίο, ο αμερικανικός στρατός εξαπέλυσε σφοδρό πλήγμα εναντίον περίπου 140 στόχων στο Ιράν, μέγεθος κατά πολύ μεγαλύτερο από τους δύο προηγούμενους γύρους επιθέσεων.

Η CENTCOM ανακοίνωσε ότι στο στόχαστρο βρέθηκαν τοποθεσίες εκτόξευσης πυραύλων και drones, αποθήκες πυρομαχικών, εξοπλισμός επικοινωνιών και άλλες στρατιωτικές εγκαταστάσεις.

Οι επιθέσεις αυτές «Υποβαθμίζουν την ικανότητα του Ιράν να επιτίθεται ελεύθερα σε πολιτικούς ναυτικούς και εμπορικά πλοία που διέρχονται νόμιμα από τα Στενά».

Ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ, πήρε θέση για τις εξελίξεις, δηλώνοντας: «Το Ιράν έκανε μια κακή επιλογή. Τώρα πληρώνει».

Το Ιράν αντεπιτίθεται

Αμέσως μετά τα αμερικανικά πλήγματα, οι Φρουροί της Επανάστασης εξαπέλυσαν ένα σαρωτικό κύμα αντιποίνων σε ολόκληρη την περιοχή.

Κατάρ και Ιορδανία

Οι IRGC εξέδωσαν ανακοίνωση στην οποία ανέφεραν ότι έπληξαν με βαλλιστικούς πυραύλους την αεροπορική βάση Αλ Ουντέιντ στο Κατάρ, ισχυριζόμενοι ότι κατέστρεψαν ένα κέντρο συντήρησης και επισκευής μαχητικών αεροσκαφών, καθώς και ένα κέντρο διοίκησης και ελέγχου.

Ωστόσο, το υπουργείο Άμυνας του Κατάρ δήλωσε νωρίτερα ότι αναχαίτισε μια πυραυλική επίθεση που είχε στόχο το έδαφός του, ενώ σειρήνες και εκρήξεις ακούστηκαν σε όλη τη χώρα.

Παράλληλα, μέσω του κρατικού ραδιοτηλεοπτικού φορέα IRIB, οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι στόχευσαν με αρκετούς βαλλιστικούς πυραύλους τις αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις στην αεροπορική βάση Πρινς Χασάν στην Ιορδανία.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι αεροδιαστημικές δυνάμεις του Ιράν κατέστρεψαν ένα κέντρο διοίκησης και ελέγχου στη βάση, καθώς και υπόστεγα που στέγαζαν drones τύπου MQ-9.

ΗΑΕ, Μπαχρέιν και Κουβέιτ

Συναγερμός σήμανε και στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, με τις αρχές να προειδοποιούν την Κυριακή το κοινό για επικείμενη επίθεση με πυραύλους και drones.

Αυτή είναι η πρώτη φορά στον τρέχοντα γύρο συγκρούσεων που στοχεύονται τα Εμιράτα – η τελευταία επίθεση είχε σημειωθεί τον Μάιο, όταν drone προκάλεσε πυρκαγιά στις παρυφές του μοναδικού πυρηνικού σταθμού της χώρας.

Την ίδια ώρα, οι σειρήνες ήχησαν στο Μπαχρέιν, το οποίο φιλοξενεί τον 5ο Στόλο του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ, ενώ ο στρατός του Κουβέιτ ανακοίνωσε ότι προχωρά σε αναχαιτίσεις εισερχόμενων πυρών.

Ομάν

Οι Φρουροί της Επανάστασης υποστήριξαν επίσης ότι πραγματοποίησαν μια «βαριά και ξαφνική» επίθεση σε κέντρα εφοδιαστικής υποστήριξης και πλατφόρμες ανεφοδιασμού που χρησιμοποιούνται από αμερικανικά αεροπλανοφόρα στο λιμάνι Ντουκμ του Ομάν.

Το γραφείο δημοσίων σχέσεων του IRGC δήλωσε στο IRIB ότι οι συγκεκριμένες εγκαταστάσεις «καταστράφηκαν».

IRGC: Κατηγορίες κατά των ΗΠΑ

Στην εκτενή δήλωσή τους, οι IRGC παρουσίασαν τη δική τους εκδοχή για τα γεγονότα που οδήγησαν στη γενικευμένη σύρραξη, κατηγορώντας τις ΗΠΑ ότι «επιβάλλουν τη θέλησή τους» στην κυβέρνηση του Ομάν.

Το Ιράν ισχυρίζεται ότι η Ουάσινγκτον προσπάθησε για άλλη μια φορά να δρομολογήσει αρκετά πλοία μέσω των Στενών του Ορμούζ ακολουθώντας «μια παράνομη διαδρομή» στα νότια του υδάτινου περάσματος, προσπάθεια που, όπως αναφέρει, «σταμάτησε από την αποφασιστική απάντηση του ναυτικού».

Σύμφωνα με το Ιράν, οι ΗΠΑ αντέδρασαν πλήττοντας «έναν αριθμό παράκτιων βάσεων και τηλεπικοινωνιακών πύργων στη νότια ακτή», με αποτέλεσμα οι IRGC, «όπως είχαν υποσχεθεί», να δώσουν «μια συντριπτική απάντηση στην επιθετικότητά της», αναφερόμενοι στο χτύπημα της βάσης στην Ιορδανία.

Οι Φρουροί της Επανάστασης ξεκαθάρισαν ότι αυτό αποτελεί μόνο την πρώτη φάση της απάντησής τους, καταλήγοντας με μια αυστηρή προειδοποίηση: «Η συνεχιζόμενη επιθετικότητα της προδοτικής Αμερικής θα οδηγήσει σε πιο αυστηρές απαντήσεις».