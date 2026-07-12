Τι είναι το «Σύνδρομο της Αβάνας» για το οποίο η αμερικανική κυβέρνηση πλήρωσε αποζημιώσεις εκ. δολαρίων

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Η κυβέρνηση των ΗΠΑ κατέβαλε αποζημίωση ύψους σχεδόν τριών εκατ. δολαρίων στα θύματα του «Συνδρόμου της Αβάνας», μιας μυστηριώδους νευρολογικής πάθησης που έχουν αναφέρει κατάσκοποι, διπλωμάτες, καθώς και οι οικογένειές τους.

Οι πληρωμές αυτές είναι οι πρώτες που γίνονται σε προσωπικό αμερικανικών υπηρεσιών σε σχέση με την ασθένεια, που έγινε γνωστή εδώ και μια δεκαετία από αναφορές αξιωματικών της CIA που εργάζονταν στην κουβανική πρωτεύουσα.

Έκτοτε, Αμερικανοί διπλωματικοί και άλλοι υπάλληλοι στο εξωτερικό, συμπεριλαμβανομένης της Κίνας, έχουν αναφέρει «ασυνήθιστα περιστατικά» που σχετίζονται με την υγεία τους.

Τα συμπτώματα

Οι πάσχοντες έχουν περιγράψει συμπτώματα όπως ένα χαμηλό βουητό, κλικ, σφυρίγματα και «τρίξιμο μετάλλου», ενώ άλλοι ανέφεραν έντονη πίεση στο κρανίο, ζάλη και ναυτία.

Εδώ και πολλά χρόνια υπάρχουν αρκετές εικασίες σχετικά με το τι – και ποιος – ευθύνεται για το Σύνδρομο της Αβάνας, γράφει το BBC.

Κάποιοι ισχυρίστηκαν ότι η ασθένεια προκαλείται από μικροκύματα, πυροδοτώντας εικασίες ότι κάποια ξένη δύναμη ενδέχεται να χρησιμοποίησε κάποιο είδος όπλο κυμάτων για να επιτεθεί σε προσωπικό των ΗΠΑ στο εξωτερικό και στα μέλη των οικογενειών τους.

Ωστόσο, πέρυσι οι περισσότερες υπηρεσίες πληροφοριών και υπουργεία των ΗΠΑ κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι ήταν «πολύ απίθανο» να χρησιμοποίησε κάποιος ξένος παράγοντας «ένα καινοτόμο όπλο ή πρωτότυπο συσκευή για να βλάψει» το αμερικανικό προσωπικό.