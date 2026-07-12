Στενά Ορμούζ: Διασώθηκε το πλήρωμα του πλοίου που χτύπησαν οι Φρουροί της Επανάστασης

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Ιράν, Ισραήλ, ΗΠΑ, Πόλεμος, Στενά του Ορμούζ
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Το πλήρωμα του κυπριακού πλοίου μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων, το οποίο επλήγη από ιρανικά πυρά στα Στενά του Ορμούζ, το εγκατέλειψε λόγω της πυρκαγιάς που προκλήθηκε, όπως ανακοίνωσε η UKMTO.
  • Το πλοίο δέχθηκε επίθεση ενώ έπλεε περίπου εννέα ναυτικά μίλια ανατολικά της χερσονήσου Μουσαντάμ, με το πλήρωμα να έχει εγκαταλείψει το πλοίο και να έχει επιβιβαστεί σε σωστική λέμβο.
  • Το διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων (CENTCOM) εξαπέλυσε νέο κύμα επιθέσεων εναντίον του Ιράν, καθώς ένα μέλος του πληρώματος αγνοείται και το πλοίο δεν είναι σε θέση να συνεχίσει το ταξίδι του λόγω της πυρκαγιάς και της ζημιάς στο μηχανοστάσιο.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Το πλήρωμα του πλοίου μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων με κυπριακή σημαία το οποίο επλήγη από ιρανικά πυρά στα Στενά του Ορμούζ το εγκατέλειψε λόγω της πυρκαγιάς που προκλήθηκε, όπως ανακοίνωσε η υπηρεσία ασφάλειας της ναυσιπλοΐας UKMTO, η οποία υπάγεται στο υπουργείο Άμυνας της Μεγάλης Βρετανίας.

Σύμφωνα με την UKMTO, το πλοίο δέχθηκε επίθεση ενώ έπλεε περίπου εννέα ναυτικά μίλια ανατολικά της χερσονήσου Μουσαντάμ, που ανήκει στο σουλτανάτο του Ομάν. «Το πλήρωμα εγκατέλειψε το πλοίο και επιβιβάστηκε σε σωστική λέμβο», ανέφερε η υπηρεσία.

Δεν μπορούσε να συνεχίσει το ταξίδι του

Το διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής (U.S. Central Command ή CENTCOM) εξαπέλυσε νέο κύμα επιθέσεων εναντίον του Ιράν «μετά την απροκάλυπτη επίθεση των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης εναντίον του M/V GFS Galaxy, υπό κυπριακή σημαία πλοίου μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων που έπλεε στα Στενά του Ορμούζ».

Σύμφωνα με την ενημέρωση από τη CENTCOM, «ένα μέλος του πληρώματος αγνοείται και το πλοίο δεν είναι σε θέση να συνεχίσει το ταξίδι του λόγω της πυρκαγιάς που ξέσπασε και της σημαντικής ζημιάς στο μηχανοστάσιο».

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