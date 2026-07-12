Πάτρα: Έκαψαν τρία οχήματα σε πυλωτή τα ξημερώματα της Κυριακής – Δείτε βίντεο

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Το Δικαστικό Μέγαρο στην Πάτρα
Ερευνάται και η προηγούμενη δράση του κατηγορούμενου Πηγή:Tempo24
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Πανικός επικράτησε τα ξημερώματα της Κυριακής στην Πάτρα, όταν εκδηλώθηκε πυρκαγιά αρχικά σε μία δίκυκλη μοτοσικλέτα και στη συνέχεια σε δύο αυτοκίνητα που ήταν παρκαρισμένα στην πυλωτή πολυκατοικίας.
  • Η Πυροσβεστική θεωρεί ότι ήταν εμπρησμός και αναζητά ίχνη. Η φωτιά επεκτάθηκε πολύ γρήγορα και έφθασε μέχρι τον πρώτο όροφο της πολυκατοικίας, ενώ ακούστηκαν και εκρήξεις.
  • Τρία άτομα, δύο ηλικιωμένοι και ένας ασθενής, μεταφέρθηκαν στα ασθενοφόρα για πρώτες βοήθειες. Η Πυροσβεστική Υπηρεσία διενεργεί έρευνες για το περιστατικό.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Πανικός στις τέσσερις τα ξημερώματα της Κυριακής στην οδό Ηλείας, κάτω από την πλατεία Ομονοίας και κοντά στα Ψηλαλώνια στην Πάτρα όταν εκδηλώθηκε πυρκαγιά αρχικά σε μία δίκυκλη μοτοσικλέτα και στη συνέχεια σε δύο αυτοκίνητα που ήταν παρκαρισμένα στην πυλωτή πολυκατοικίας.

Η Πυροσβεστική θεωρεί ότι ήταν εμπρησμός και αναζητά ίχνη. Η φωτιά επεκτάθηκε πολύ γρήγορα και έφθασε μέχρι τον πρώτο όροφο της πολυκατοικίας.

Ακούστηκαν εκρήξεις

Τρία άτομα, δύο ηλικιωμένοι και ένας ασθενής μεταφέρθηκαν στα ασθενοφόρα που είχαν φθάσει ώστε οι διασώστες να τους προσφέρουν πρώτες βοήθειες. Οι πυροσβέστες έσβησαν την φωτιά, ωστόσο ανέβηκαν με σκάλα και σε διαμερίσματα δύο ορόφων προκειμένου να εξακριβώσουν αν υπήρχε κάποιος μέσα.

Οι κάτοικοι της περιοχής άκουσαν εκρήξεις και πετάχτηκαν έντρομοι από τα κρεβάτια τους. Αυτόπτης μάρτυρας δήλωσε στο flamis.gr ότι είδε ένα αυτοκίνητο να κάνει βόλτες στο οικοδομικό τετράγωνο και μετά ακούστηκε η έκρηξη. Η Πυροσβεστική Υπηρεσία διενεργεί έρευνες.

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