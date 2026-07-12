Σαν σήμερα 12 Ιουλίου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

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Επέτειοι

Διεθνής Ημέρα για την Καταπολέμηση της Αμμοθύελλας και της Ανεμοθύελλας.

Διεθνής Ημέρα Ελπίδας.

Γεγονότα

1827: Ο τσάρος Νικόλαος Α’ αποδέχεται την παραίτηση του Ιωάννη Καποδίστρια από τη θέση του υπουργού Εξωτερικών της Ρωσίας, προκειμένου να αναλάβει κυβερνήτης της Ελλάδας.

Ο τσάρος Νικόλαος Α’ αποδέχεται την παραίτηση του Ιωάννη Καποδίστρια από τη θέση του υπουργού Εξωτερικών της Ρωσίας, προκειμένου να αναλάβει κυβερνήτης της Ελλάδας. 1843: Με Βασιλικό Διάταγμα παρέχεται το δικαίωμα εκδόσεως τραπεζογραμματίων στην Εθνική Τράπεζα.

Με Βασιλικό Διάταγμα παρέχεται το δικαίωμα εκδόσεως τραπεζογραμματίων στην Εθνική Τράπεζα. 1913: Ελληνική επίθεση στα στενά της Κρέσνας μεταφέρει τις μάχες του Β’ Βαλκανικού Πολέμου μέσα στα εδάφη της Βουλγαρίας.

Ελληνική επίθεση στα στενά της Κρέσνας μεταφέρει τις μάχες του Β’ Βαλκανικού Πολέμου μέσα στα εδάφη της Βουλγαρίας. 1976: Διεξάγεται στο κλειστό της Γλυφάδας ο πρώτος τελικός του Κυπέλλου Ελλάδας στο μπάσκετ. Το κατακτά o Ολυμπιακός, που νικάει την ΑΕΚ με 81-69.

Διεξάγεται στο κλειστό της Γλυφάδας ο πρώτος τελικός του Κυπέλλου Ελλάδας στο μπάσκετ. Το κατακτά o Ολυμπιακός, που νικάει την ΑΕΚ με 81-69. 1979: Λήγει η μεγάλης διάρκειας απεργία των τραπεζοϋπαλλήλων, με επιστράτευση των απεργών.

Λήγει η μεγάλης διάρκειας απεργία των τραπεζοϋπαλλήλων, με επιστράτευση των απεργών. 1993: Αρχίζει τη λειτουργία του το Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο στην Αθήνα.

Γεννήσεις

1904 : Πάμπλο Νερούδα, Xιλιανός ποιητής και διπλωμάτης, βραβευμένος με Νόμπελ Λογοτεχνίας το 1971, δημιουργός του «Κάντο Χενεράλ», που μελοποιήθηκε από τον Μίκη Θεοδωράκη. (Θάν. 23/9/1973).

: Πάμπλο Νερούδα, Xιλιανός ποιητής και διπλωμάτης, βραβευμένος με Νόμπελ Λογοτεχνίας το 1971, δημιουργός του «Κάντο Χενεράλ», που μελοποιήθηκε από τον Μίκη Θεοδωράκη. (Θάν. 23/9/1973). 1912: Διονύσης Παπαγιαννόπουλος, κωμικός ηθοποιός. (Θάν. 13/4/1984).

Διονύσης Παπαγιαννόπουλος, κωμικός ηθοποιός. (Θάν. 13/4/1984). 1922: Μάικλ Βέντρις, Άγγλος αρχιτέκτονας και κρυπτογράφος, ο οποίος το 1952 αποκωδικοποίησε τη Γραμμική Γραφή Β’ που χρησιμοποιούσαν οι Κρήτες της Μινωικής εποχής. (Θάν. 6/9/1956).

Θάνατοι