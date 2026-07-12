Σαν σήμερα 12 Ιουλίου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο.
Επέτειοι
- Διεθνής Ημέρα για την Καταπολέμηση της Αμμοθύελλας και της Ανεμοθύελλας.
- Διεθνής Ημέρα Ελπίδας.
Γεγονότα
- 1827: Ο τσάρος Νικόλαος Α’ αποδέχεται την παραίτηση του Ιωάννη Καποδίστρια από τη θέση του υπουργού Εξωτερικών της Ρωσίας, προκειμένου να αναλάβει κυβερνήτης της Ελλάδας.
- 1843: Με Βασιλικό Διάταγμα παρέχεται το δικαίωμα εκδόσεως τραπεζογραμματίων στην Εθνική Τράπεζα.
- 1913: Ελληνική επίθεση στα στενά της Κρέσνας μεταφέρει τις μάχες του Β’ Βαλκανικού Πολέμου μέσα στα εδάφη της Βουλγαρίας.
- 1976: Διεξάγεται στο κλειστό της Γλυφάδας ο πρώτος τελικός του Κυπέλλου Ελλάδας στο μπάσκετ. Το κατακτά o Ολυμπιακός, που νικάει την ΑΕΚ με 81-69.
- 1979: Λήγει η μεγάλης διάρκειας απεργία των τραπεζοϋπαλλήλων, με επιστράτευση των απεργών.
- 1993: Αρχίζει τη λειτουργία του το Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο στην Αθήνα.
Γεννήσεις
- 1904: Πάμπλο Νερούδα, Xιλιανός ποιητής και διπλωμάτης, βραβευμένος με Νόμπελ Λογοτεχνίας το 1971, δημιουργός του «Κάντο Χενεράλ», που μελοποιήθηκε από τον Μίκη Θεοδωράκη. (Θάν. 23/9/1973).
- 1912: Διονύσης Παπαγιαννόπουλος, κωμικός ηθοποιός. (Θάν. 13/4/1984).
- 1922: Μάικλ Βέντρις, Άγγλος αρχιτέκτονας και κρυπτογράφος, ο οποίος το 1952 αποκωδικοποίησε τη Γραμμική Γραφή Β’ που χρησιμοποιούσαν οι Κρήτες της Μινωικής εποχής. (Θάν. 6/9/1956).
Θάνατοι
- 1926: Γερτρούδη Μπελ, Bρετανίδα πράκτορας, αρχαιολόγος και συγγραφέας, η οποία φέρεται να «εφηύρε» το Ιράκ, με τη μορφή που το γνωρίζουμε σήμερα. Θεωρείται ότι σχεδίασε στην ουσία τα σύνορα της χώρας, τα οποία συμπεριλάμβαναν τις τρεις μεγάλες διοικητικές περιφέρειες της πρώην Μεσοποταμίας. Κάποιοι, μάλιστα, την αποκάλεσαν ως «μη εστεμμένη βασίλισσα του Ιράκ». (Γενν. 14/7/1868).
- 1935: Άλφρεντ Ντρέιφους, Γαλλοεβραίος αξιωματικός του στρατού. Η καταδίκη του εξαιτίας μιας αβάσιμης κατηγορίας προδοσίας το 1894 έγινε το επίκεντρο της αντιπαράθεσης που ταλαιπώρησε τη γαλλική κοινωνία για δεκαετίες. (Υπόθεση Ντρέιφους) (Γενν. 9/10/1859).
- 2016: Δημήτρης Μαρωνίτης, φιλόλογος, μεταφραστής και δοκιμιογράφος. (Γενν. 22/4/1929).