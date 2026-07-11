Ντίνα Τάϊτους: «Η Τουρκία δεν πρέπει να επιστρέψει στο πρόγραμμα των F-35» τονίζει στον ΑΝΤ1 η Δημοκρατική βουλευτής των ΗΠΑ

Η ελληνοαμερικανίδα βουλευτής του κόμματος των Δημοκρατικών στις ΗΠΑ, Ντίνα Τάιτους μίλησε στον ΑΝΤ1 και εξέφρασε την πλήρη αντίθεσή της στο ενδεχόμενο η Τουρκία να επιστρέψει στο πρόγραμμα των F-35 καθώς η χώρα «δεν έχει αλλάξει συμπεριφορά…», όπως χαρακτηριστικά είπε.

Η Τάιτους αποκάλυψε στη συνέντευξή της: «Ρώτησα ευθέως τον υπουργό εξωτερικών σε πρόσφατη συνεδρίαση της Επιτροπής Εξωτερικών Υπόθεσεων για τα F-35 και παραδέχθηκε επισήμως ότι κάτι τέτοιο θα ήταν αντίθετο με το νόμο. Το είδαμε αυτό και με τους δασμούς, όταν το Ανώτατο Δικαστήριο έκρινε ότι ήταν αντισυνταγματικοί. Αναζήτησαν τρόπο να παρακάμψουν την απόφαση. Αυτό ακριβώς πρέπει να προσέξουμε, ώστε να μη συμβεί και με τα F-35».

«Δεν είναι σωστή απόφαση…»

Η ίδια υποστηρίζει πως πολιτικά δεν είναι καλή απόφαση (του Τραμπ) καθώς «υπάρχουν πολλές χώρες του ΝΑΤΟ, άλλες χώρες της περιοχής, εκτός Ελλάδας και Κύπρου. «Το Ισραήλ ανησυχεί έντονα, η Αρμενία επίσης, υπάρχουν ισχυρές κοινότητες αυτών των χωρών εδώ στις Ηνωμένες Πολιτείες, που ασκούν πίεση στα μέλη του Κογκρέσου. Επομένως είναι δύσκολο να καταλάβει (ο Τραμπ) ποιος είναι ο υπολογισμός του πέρα από τον προσωπικό του παράγοντα», είπε χαρακτηριστικά…

Για τις πιθανότητες το Κογκρέσο να εκρίνει την επιστροφή της Τουρκίας για το πρόγραμμα των F35, η Ντίνα Τάιτους ανέφερε πως «αυτή τη στιγμή, 17 μέλη του Κογκρέσου, έχουν υπογράψει την επιστολή μου, ενώ και μερικοί Ρεπουμπλοκανοί ελληνικής καταγωγής έχουν ταχθεί δημόσια κατά. Όταν επιστρέψουμε στις εργασίες του Κογκρέσου την επομένη εβδομάδα, θα συνεχίσουμε το μέτωπο της αντεπίθεσης.

Ακόμη τόνισε πως «η συμπεριφορά της Τουρκίας δεν έχει βελτιωθεί από τότε που επιβλήθηκαν οι κυρώσεις. Και δεν πρόκειται μόνο για τη σχέση της με την Ρωσία είναι και το δόγμα της Γαλάζιας Πατρίδας, η παρενόχληση της Ελλάδας, η συνεχιζόμενη κατοχή της Κύπρου, οι στενές σχέσεις με την Χαμάς, οι απειλές εισβολής κατά του Ισραήλ και η στάση απέναντι στους Αρμένιους Δεν είναι αξιόπιστος σύμμαχος και είναι πολλά τα στοιχεία».