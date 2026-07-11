Θεσσαλονίκη: «Θρίλερ» με το τροχαίο με θύμα την 15χρονη – Ο 48χρονος που εμφανίστηκε στις Αρχές αρνείται ότι οδηγούσε το μοιραίο απορριμματοφόρο

Σε υπόθεση με πολλά αναπάντητα ερωτήματα εξελίσσεται το τραγικό δυστύχημα στη Θεσσαλονίκη με θύμα μία 15χρονη αθλήτρια του ΠΑΟΚ, η οποία επέβαινε σε μοτοσικλέτα που οδηγούσε ο πατέρας της.

Το τροχαίο σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής 10/07 στην Περιφερειακή Οδό, στο ρεύμα προς ανατολικά και στο ύψος της εξόδου προς Νεάπολη. Εκεί έγινε η σύγκρουση με το απορριμματοφόρο το οποίο, σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛΑΣ, οδηγούσε ένας 48χρονος άνδρας.

Η μοτοσικλέτα χτυπήθηκε από πίσω

«Συνέπεια του τροχαίου ατυχήματος ήταν ο θανάσιμος τραυματισμός ανήλικης επιβάτιδας του δίκυκλου και ο ελαφρύς τραυματισμός του οδηγού του», αναφέρει η ίδια ανακοίνωση και συνεχίζει: «Ο οδηγός του απορριμματοφόρου, αρχικά, αποχώρησε από τον τόπο του συμβάντος και στη συνέχεια μετέβη στην Υποδιεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης, αστυνομικοί της οποίας διενεργούν προανάκριση για τις συνθήκες του δυστυχήματος».

Και από αυτό το σημείο ξεκινά το «θρίλερ». Σύμφωνα με τον Alpha, ο οδηγός ο οποίος μετέβη στην Υποδιεύθυνση Τροχαίας και έδωσε αίμα για τη διενέργεια του αλκοτέστ, αρνείται ότι ήταν ο οδηγός του μοιραίο απορριμματοφόρο που έκοψε πρόωρα και βίαια το νήμα ζωής του 15χρονου κοριτσιού.

Οι ισχυρισμοί του προκαλούν μία σειρά επιπλέον κρίσιμων αποριών σε ερωτήματα που ήδη παραμένουν αναπάντητα, όπως αυτά του πατέρα της 15χρονης: «Γιατί δεν συνελήφθη ποτέ ο οδηγός; Σκότωσε ένα παιδί και δεν συνελήφθη ποτέ…».