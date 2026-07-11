Τραγωδία στο Βιετνάμ: 15 νεκροί Ινδοί τουρίστες έπειτα από ανατροπή σκάφους – ΒΙΝΤΕΟ

Ένα σκάφος που επέστρεφε από εκδρομή σε νησί στο νότιο Βιετνάμ ανετράπη το Σάββατο (11/7), με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 15 Ινδοί τουρίστες σε απόσταση μικρότερη από μισό χιλιόμετρο (0,30 μίλια) από την ακτή.

Οι επιβάτες φώναζαν ζητώντας βοήθεια, σύμφωνα με αξιωματούχους και έναν μάρτυρα. Το ταχύπλοο μετέφερε 32 Ινδούς τουρίστες και τέσσερα μέλη πληρώματος λίγο μετά την αναχώρησή του από το νησί Χον Μέι Ρουτ Νγκοάι, το οποίο βρίσκεται κοντά στο Φου Κουόκ, το μεγαλύτερο νησί του Βιετνάμ.

🚨 BREAKING: TOURIST SPEEDBOAT SINKS OFF PHU QUOC A speedboat carrying 32 Indian tourists sank near Hon May Rut Ngoai, Phu Quoc, at around 10:30 a.m. on July 11. 🛟 18 people had been rescued by early afternoon.

⚠️ Authorities say fatalities are feared, but the official death… pic.twitter.com/rTkrbZ6GQp — NGO-SUGAR (@ngosugartp) July 11, 2026

«Το σκάφος δεν είχε προχωρήσει ούτε μισό χιλιόμετρο όταν απλά ανατράπηκε», δήλωσε τηλεφωνικά στο Associated Press ο Άσις Κουμάρ, ένας Ινδός που ήταν μάρτυρας του ατυχήματος. «Φωνάζαμε: Βοήθεια! Βοήθεια!»

Είπε ότι σκάφη που βρίσκονταν κοντά έσπευσαν αμέσως για να βοηθήσουν. «Αλλά μέχρι τότε ήταν ήδη πολύ αργά», πρόσθεσε. Μάλιστα, ανέφερε ότι δεν υπήρχε διαθέσιμη επείγουσα ιατρική περίθαλψη στην ακτή όταν μεταφέρθηκαν εκεί οι επιζώντες.

Boat capsizes in Phu Quoc, 18 dead. Most of tourits are Indian pic.twitter.com/VmwDdha0Hn — Linh (@holinh87) July 11, 2026

Ισχυροί άνεμοι και κύματα χτυπούσαν τα σκάφη διάσωσης

Σύμφωνα με μαρτυρίες, ορισμένα άτομα είχαν παγιδευτεί μέσα στο αναποδογυρισμένο σκάφος.

Πλάνα που μεταδόθηκαν από την τηλεόραση του Βιετνάμ έδειχναν ταραγμένη θάλασσα και ισχυρούς ανέμους, ενώ οι ομάδες διάσωσης έριχναν σωσίβια στους ανθρώπους που βρίσκονταν στο νερό. Τζετ σκι μετέφεραν τους επιζώντες πίσω στην ακτή, ενώ άνθρωποι στην παραλία παρείχαν πρώτες βοήθειες.

#WATCH | Tourist boat carrying Indian tourists, capsized in Vietnam | The Region 4 Coast Guard Command continues to direct its forces to coordinate closely with other authorities in handling the aftermath of the incident and will provide further updates in accordance with… pic.twitter.com/CdlnYoFhBB — ANI (@ANI) July 11, 2026

Σύμφωνα με τις αρχές, διασώθηκαν 21 άτομα και ανασύρθηκαν όλα τα πτώματα. Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία.

Ο πρωθυπουργός του Βιετνάμ, Λε Μιν Χουνγκ, διέταξε τη διεξαγωγή έρευνας και έδωσε εντολή στις αρχές να λογοδοτήσουν οι υπεύθυνοι. Ζήτησε επίσης από τους αρμόδιους να επανεξετάσουν την ασφάλεια των πλωτών οδών και της ναυτιλίας στην περιοχή όπου συνέβη το ατύχημα.

Ο πρωθυπουργός της Ινδίας, Ναρέντρα Μόντι, εξέφρασε τα συλλυπητήριά του για την τραγωδία και έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι η ινδική πρεσβεία παρέχει κάθε δυνατή βοήθεια.

πηγή: AP, ΕΡΤ