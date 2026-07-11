Γρηγόρης Αρναούτογλου: Η συγκινητική ανάρτηση για τον Γιώργο Λιανό – «Τον εκτιμώ σαν αδελφό μου»

Με μία συγκινητική ανάρτηση, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του προς τους ακροατές που στηρίζουν εδώ και χρόνια τη ραδιοφωνική του παρέα, ενώ αναφέρθηκε και στη στενή σχέση του τον Γιώργο Λιανό.

Ο παρουσιαστής του ΑΝΤ1 δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram μια κοινή φωτογραφία με τον συνεργάτη και φίλο του, με αφορμή τα 15 χρόνια επιτυχημένης πορείας της πρωινής ραδιοφωνικής εκπομπής που παρουσιάζουν.

«15 χρόνια μαζί… Κάθε μέρα… Χτίσαμε μαζί το όνειρο μιας ραδιοφωνικής εκπομπής που την έχετε για χρόνια τώρα στην 1η θέση ακροαματικότητας, μαζί με τη Νάνσυ, τον Παναγή και τον Νίκο… 102,2 Πρωινό Sfera. Σας ευχαριστούμε. Αυτός είναι ο Γιώργος, ο δικός μου Γιώργος, που εκτιμώ σαν αδελφό!!!» έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής του, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου.

Δείτε την ανάρτηση: