Νέο τσεκ απ για τον Ντόναλντ Τραμπ – «Αρίστευσα σε όλα»

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Διεθνή Νέα

ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠ
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έκλεισε τα 80 τον περασμένο Ιούνιο, γνωστοποίησε με ανάρτησή του στο Truth Social πως ολοκλήρωσε ένα ακόμη τσεκ απ το οποίο, μάλιστα, χαρακτήρισε «τέλειο».
  • Ο πρόεδρος Τραμπ πραγματοποίησε τις ιατρικές εξετάσεις στο Εθνικό Στρατιωτικό Ιατρικό Κέντρο Walter Reed, αν και δεν είναι σαφές αν έκανε νέο τσεκ-απ ή αναφερόταν σε εκείνο που είχε κάνει στα τέλη Μαΐου.
  • «Μόλις τελείωσα ένα τέλειο τσεκ-απ στο Walter Reed… και ζήτησα άλλο ένα Γνωστικό Τεστ, είμαι ο μοναδικός πρόεδρος που το έχει κάνει, τρεις φορές, και αρίστευσα σε όλα – Απάντησα σε κάθε ερώτηση σωστά», έγραψε στο Truth Social.

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Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έκλεισε τα 80 τον περασμένο Ιούνιο, γνωστοποίησε με ανάρτησή του στο Truth Social πως ολοκλήρωσε ένα ακόμη τσεκ απ το οποίο, μάλιστα, χαρακτήρισε «τέλειο».

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Ο πρόεδρος Τραμπ, σύμφωνα με τα όσα ανακοίνωσε, πραγματοποίησε τις ιατρικές εξετάσεις στο Εθνικό Στρατιωτικό Ιατρικό Κέντρο Walter Reed.

Δεν είναι σαφές αν ο Τραμπ έκανε νέο τσεκ-απ ή αναφερόταν σε εκείνο που είχε κάνει στα τέλη Μαΐου, μετά το οποίο είχε δηλώσει πως «όλα ήταν τέλεια».

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«Μόλις τελείωσα ένα τέλειο τσεκ-απ στο Walter Reed, το κάνω κάθε έξι μήνες και ζήτησα άλλο ένα Γνωστικό Τεστ, είμαι ο μοναδικός πρόεδρος που το έχει κάνει, τρεις φορές, και αρίστευσα σε όλα – Απάντησα σε κάθε ερώτηση σωστά», έγραψε στο Truth Social υπερηφανευόμενος για τα καλά αποτελέσματα.

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