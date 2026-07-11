Τραμπ: Απειλεί να ισοπεδώσει το Ιράν αν γίνει απόπειρα δολοφονίας του – «1.000 πύραυλοι είναι οπλισμένοι και στραμμένοι πάνω σας»

O πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, εξαπέλυσε μια πρωτοφανή ευθεία απειλή ολοκληρωτικής καταστροφής εναντίον του Ιράν.

Αντιδρώντας στις ανοιχτές εκκλησεις για τη δολοφονία του που διατυπώθηκαν κατά τη διάρκεια της κηδείας του αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, του εκλίποντος ανώτατου ηγέτη του Ιράν, ο Αμερικανός Πρόεδρος γνωστοποίησε ότι έχει ήδη θέσει τις ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ σε κατάσταση άμεσης επιχειρησιακής ετοιμότητας για τη διενέργεια μαζικών πληγμάτων.

Οι προειδοποιήσεις Τραμπ

Ο Τραμπ επέλεξε την πλατφόρμα Truth Social για να στείλει ένα εξαιρετικά σκληρό μήνυμα προς την ιρανική ηγεσία: «1.000 πύραυλοι είναι οπλισμένοι και στραμμένοι προς την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν, με χιλιάδες περισσότερους να ακολουθούν αμέσως μετά, σε περίπτωση που η ιρανική κυβέρνηση κάνει πράξη την απειλή της, η οποία έχει διατυπωθεί σε πολλές γωνιές του πλανήτη, να δολοφονήσει ή να αποπειραθεί να δολοφονήσει τον εν ενεργεία Πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, δηλαδή, εμένα!».

Στη συνέχεια της ίδιας ανάρτησης, ο Αμερικανός Πρόεδρος αποκάλυψε ότι «Οι διαταγές έχουν ήδη δοθεί, και ο αμερικανικός στρατός είναι έτοιμος, πρόθυμος και ικανός, για περίοδο ενός έτους, με δυνατότητα παράτασης, να αποδεκατίσει και να καταστρέψει ολοκληρωτικά όλες τις περιοχές του Ιράν – Δόξα στον Αλλάχ!».

Το υπόβαθρο της οργής

Οι δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ αποτελούν την άμεση απάντηση της Ουάσινγκτον στα όσα διαδραματίστηκαν στο Ιράν, καθώς κατά τη διάρκεια των μαζικών τελετών για την κηδεία του Αλί Χαμενεΐ, καταγράφηκαν δημόσιες και ανοιχτές εκκλήσεις από πλήθη και αξιωματούχους για τη δολοφονία του Αμερικανού Προέδρου ως πράξη εκδίκησης.